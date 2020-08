Huilende Heather Morris brengt eerbetoon aan overleden ‘Glee’-collega Naya Rivera én fans: “Ik voel me zo met jullie verbonden” SDE

10 augustus 2020

21u57

Bron: Instagram 0 Celebrities Actrice Heather Morris (33) heeft in een video op Instagram haar fans bedankt omdat ze haar in deze moeilijke periode bijstaan. Zo'n maand geleden geleden overleed namelijk Naya Rivera, die samen met Heather in ‘Glee’ speelde. De twee waren ook erg goed bevriend.



“Ik heb het erg moeilijk de laatste tijd", begint Heather Morris haar verhaal op Instagram. “Ik voel een verlangen in m’n hart om contact te leggen met m’n fans, met iedereen die zich verloren en verward voelt.” Vervolgens heeft ze het over Naya. In de reeks ‘Glee’ speelden de twee actrices een lesbisch koppel, en dat was erg belangrijk voor de fans én de actrices, klinkt het . “De meesten van jullie hadden het gevoel dat het liefdesverhaal een inspiratiebron was om je beste zelf te worden. Ik wil dat jullie weten dat dat niet aan me voorbij is gegaan. Het is niet aan Naya voorbij gegaan. We wisten allebei hoe bijzonder het was. Volgens mij besefte zij het nog iets meer dan ik. Ik besefte het pas een heel stuk later, door alle berichtjes en de mensen die contact opnamen. Ook de schrijvers beseften het. Ze schreven ons verhaal voor de fans.”

Ze bedankte haar fans dan ook om de tv-romance mogelijk te maken. “Zonder jullie zou dit er niet geweest zijn. Jullie hielpen om iets te creëren voor de schrijvers en voor Naya en mij dat een leven lang een impact zal hebben.” Nu Naya er niet meer is, zoekt Heather dan ook steun bij haar fans. “Ik voel de nood om contact met jullie allemaal te leggen. Omdat ik weet hoe belangrijk onze relatie voor jullie was, en omdat ik weet hoe verloren jullie je voelen. Hoe verward. Dat is compleet normaal."

