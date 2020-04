Huilen in miljoenenvilla’s of ‘niet meedoen’ aan social distancing: wereldvreemde celebs blunderen in tijden van corona MVO

06 april 2020

18u00 0 Celebrities “Blijf in uw kot”, zoals Maggie De Block het zo goed verwoordde. Was je handen. Blijf alleen in contact met ouderen via telefoon of chat. Blijf thuis. Check, check, check. Het lijkt zo simpel, maar voor sommige mensen is het dat niet. Vooral celebs laten meer dan ooit blijken hoe wereldvreemd ze geworden zijn. Gelukkig zijn er veel “Blijf in uw kot”, zoals Maggie De Block het zo goed verwoordde. Was je handen. Blijf alleen in contact met ouderen via telefoon of chat. Blijf thuis. Check, check, check. Het lijkt zo simpel, maar voor sommige mensen is het dat niet. Vooral celebs laten meer dan ooit blijken hoe wereldvreemd ze geworden zijn. Gelukkig zijn er veel beroemdheden die wél hun beste beentje voorzetten , maar we kunnen helaas niet om déze bende heen: de grootste celebrity-blunderaars van de coronacrisis.

Pure ontkenning

Net als de Nederlandse Gers Pardoel waren er nog verschillende andere sterren die social distancing in het begin niet serieus namen. Sterker nog, sommigen hielden het wel héél lang vol. Marvel-actrice Evangeline Lilly, die we kennen uit de film ‘Ant Man and The Wasp’, bijvoorbeeld, vond het hele idee belachelijk. “Die nieuwe maatregelen? Ik vind echt dat men overdrijft”, klonk het. “Ik vind mijn vrijheid belangrijker dan mijn gezondheid, als puntje bij paaltje komt. Dus ik ben niet van plan om thuis te blijven, nee. En ik geef gewoon nog knuffels.”

Op sociale media noemde men haar niet alleen ‘dom’, maar ook ‘neerbuigend’ en ‘naïef’. De reacties waren zo vernietigend dat de actrice achteraf publiekelijk haar excuses moest aanbieden. Dat deed ze via Instagram, waar ze toonde dat ze uiteindelijk wél had besloten om ‘in haar kot’ te blijven. “Ik wilde niemand kwetsen”, krabbelde ze terug. “Ik wilde gewoon tegen de hysterie ingaan.”

“Nee, je zit niet in hetzelfde schuitje”

‘We doen dit allemaal samen’, ‘#samentegencorona’ of ‘iedereen zit in hetzelfde schuitje’, het zijn bemoedigende uitspraken en slagzinnen die je vandaag de dag vaak hoort. Ze klinken echter een beetje toondoof als ze overgebracht worden vanuit - zeg maar - de mond van een naakte popdiva, die dure juwelen draagt in een marmeren bad, waarin rozenblaadjes drijven.

Jammer genoeg besefte Madonna dat pas wanneer de schade al was aangericht. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, want dit virus houdt geen rekening met hoe rijk je bent of hoe beroemd je bent”, zei ze in een Instagram-video. Het regende meteen negatieve reacties. “Nee, maar hoe comfortabel je quarantaine is, hangt natuurlijk wél af van die feiten”, klinkt het. “De meesten van ons hebben geen marmeren bad. Of een ligbad in het algemeen. Probeer het nog maar eens als je op een klein appartement woont. En probeert het dan misschien ook eens mét kleren aan.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vast in de villa? Da’s een drama

De critici van Madonna hebben natuurlijk een goed punt, want haast iedereen kan erover meespreken: ‘in uw kot blijven’ is niet altijd even makkelijk. Iedereen is thuis - of nog erger, je zit constant alleen - en je kijkt continu op diezelfde vier muren. Haast iedereen, want er zijn natuurlijk ook diegenen onder ons die verschillende hectaren grond of enkele verdiepen van een appartementsgebouw ter beschikking hebben. Toch blijkt dat voor sommigen onder hen niet genoeg...

Zo kon zanger Sam Smith niet bepaald op veel begrip rekenen toen hij op Twitter mopperde over zijn ‘mentale breakdown’ vanwege de isolatie. “De verschillende fases van een inzinking tijdens de quarantaine”, zette Smith bij enkele foto’s waarop duidelijk te zien was dat de zanger het moeilijk had. Op het laatste beeld lijkt hij zelfs te huilen. Eerder vertelde de zanger ook al dat hij zich steendood verveelde. “Ik heb hoofdpijn en last van allergieën, maar voor de rest ben ik ok. Toch blijf ik binnen omdat ik veilig wil blijven”, zei hij in een videoboodschap. “Het zijn vreemde tijden. Ik zend jullie daarom m’n liefde. Hopelijk gaat alles goed met jullie, ook op mentaal vlak. Het is belangrijk dat we goed voor elkaar zorgen.”

De artiest heeft zich echter teruggetrokken in z’n optrekje in Londen - goed voor 5 slaapkamers en een waarde van 14 miljoen dollar (13 miljoen euro). “Schaam je je niet, zo klagen over verveling en quarantaine in een miljoenenvilla vol luxe? Dat terwijl andere mensen het écht moeilijk hebben.” Smith verwijderde de bewuste berichten op sociale media ondertussen, omdat hij zoveel negatieve reacties kreeg.

Ook de sterrenchef Gordon Ramsay maakte zich niet bepaald sympathiek toen hij enkele opvallende uitspraken deed over zijn eigen quarantaine. Hij vertoeft momenteel in zijn vakantievilla in Cornwall, ter waarde van 5 miljoen euro. Gezellig aan de zee, trouwens. Daar zit hij samen met zijn vrouw Tana (45) en hun kinderen Meghan (21), Holly en Jack (20), Tilly (17) en Oscar (1).

Dat ze er met zoveel zijn, kan hij maar niet verkroppen. Waarom? Omdat hij nu elke dag zélf moet koken. “Het is een nachtmerrie”, zo deed hij uit de doeken bij een lokaal radiostation. “Vijf hongerige kinderen... En uiteraard heb ik de leiding over de keuken. Ik heb de laatste paar weken al meer gekookt dan tijdens de laatste tien jaar van mijn carrière. Mijn handen bloeden bijna.” Uiteraard vloekte hij erop los, zoals we dat van de man gewoon zijn. “Elke ochtend ga ik vlees halen bij de slager, dan begin ik meteen aan het ontbijt. Daarna aan de lunch. Tussendoor ga ik even joggen maar ik heb amper tijd voor ik aan het avondeten moet beginnen.”

“Lastig zeg”, klinkt het kritisch op sociale media. “Elke dag moeten koken. Er zijn mensen die dat ook elke dag moeten doen, voor evenveel of méér kinderen, die geen miljarden hebben verdiend door in de keuken te staan...”

“Wacht”, vraagt iemand anders zich af. “Betekent dit dat Gordon Ramsay wereldberoemd werd als chef, maar thuis normaal gezien nooit zelf in de keuken staat?"

Niét reizen, alsjeblieft

Dan zijn er ook nog de celebs die het niet kunnen laten om van locatie te veranderen tijdens de lockdown. Prins Harry en Meghan Markle, bijvoorbeeld, waren recent nog in Groot Brittannië (waar er al vele corona-besmettingen waren), om daarna naar Canada te vliegen om hun zoontje Archie op te halen. Vanaf daar vlogen ze dan weer naar LA, om te verhuizen naar een nieuwe woning - nét voordat de regels rond de lockdown werden hardgemaakt. “Technisch gezien hebben ze geen regels overtreden, maar ze hadden beter moeten weten”, aldus hun volgers op Instagram en Twitter. “Puur voor hun eigen comfort verhuisden ze nog snel naar de States, waar ze tijdens de quarantaine lekker in de zon zouden kunnen liggen. Dat terwijl het reisadvies al lang negatief was en Trump op het punt stond om een inreisverbod door te voeren.”

Hoe kom je aan die test?

Daarnaast krijgen vele bekende gezichten commentaar omdat ze getest zijn op corona, terwijl verplegend personeel dat niét kan. Acteur Idris Elba en zangeres Pink, bijvoorbeeld, lieten zich testen. Dat terwijl hun symptomen nog niet zwaar genoeg waren om een test te bemachtigen, volgens de regels. De testen zijn namelijk te zeldzaam om zomaar van de hand te doen. Het gerucht loopt al langer dat bekende of rijke mensen gemakkelijker aan een test geraken, hoewel dat niet eerlijk is.

Ook de Britse prins Charles kreeg een coronatest, terwijl de regel in Groot Brittannië luidt dat alleen mensen die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis nog getest worden. Charles had slechts lichte symptomen en is intussen alweer beter. Zijn vrouw, Camilla, had nooit symptomen en bleek ook nooit ziek te zijn geweest. Toch werd ook zij getest. “Hoe kan dit?”, klonk het op Twitter. De Britse bevolking was namelijk razend. “Het personeel van de NHS, die dagelijks mensen met corona verzorgen, kunnen zichzelf niet testen bij lichte symptomen, maar royals wél?”

Slechte smaak

Tot slot zijn er ook nog de sterren die niet beseffen dat het slechte smaak is om bepaalde producten aan de man te blijven brengen tijdens de coronacrisis. Zo belooft realityster Kim Kardashian bijvoorbeeld dat ze een deel van de opbrengsten van haar ondergoedlijn aan het onderzoek naar COVID-19 zal doneren. “Kim, mensen gaan dood”, tikken haar vele volgers haar op de vingers. “Dit is niet de moment om onderbroeken te verkopen. Doneer liever een bepaald bedrag van je eigen fortuin, in plaats van op deze manier geld in te zamelen.”

Lees ook: Betekent corona het einde van celebrities zoals we die vandaag kennen?

Lees ook: Britney koopt je luiers en Taylor geeft 3000 dollar aan fan: celebs steken een handje toe tijdens coronacrisis