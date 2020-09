Hugo Weaving wil niet terugkeren in ‘Lord of the Rings’: “Ik denk dat we er allemaal genoeg van hebben” SDE

05 september 2020

15u12

Bron: Variety 0 Celebrities De Australische acteur Hugo Weaving (60) is niet van plan om opnieuw in de huid van de Elf Elrond te kruipen. Hij was zowel in de ‘The Lord of the Rings’-trilogie te zien als in de drie films over ‘The Hobbit', maar dat is wel genoeg, vertelt hij in Variety.

Momenteel ontwikkelt Amazon een nieuwe reeks rond de personages en verhaallijnen uit ‘The Lord of the Rings’. Ook het personage Elrond, in zowel ‘The Lord of the Rings’ als ‘The Hobbit' gespeeld door Hugo Weaving, zou daar mogelijk in voorkomen. Maar op Weaving hoeven de makers alvast niet te rekenen, klink het vastbesloten in Variety. “Nee, absoluut niet. Dat zou ik nooit doen, daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Kijk: ik vond het geweldig om samen met al die geweldige mensen in Nieuw-Zeeland te zien en het voelde alsof ik terugging naar m’n familie. Maar om eerlijk te zijn denk ik dat iedereen er meer dan genoeg van heeft."

Een terugkeer naar die ándere succesvolle franchise waar hij deel van uitmaakte - ‘The Matrix’ - ziet de acteur dan weer wel zitten. Op dit moment wordt er een vierde film in de reeks gemaakt, maar z'n personage Agent Smith zal daarin niet te zien zijn, omdat Weaving al andere verplichtingen had. “Maar anders was het waarschijnlijk wel in orde gekomen", haalt Weaving de schouders op.

Op dit moment kiest de acteur voornamelijk voor films uit z'n moederland, Australië. “Ik zeg geen ‘nee’ tegen dat soort blockbusters, want ik sta in principe open voor alles. Maar ik neem aan dat m’n interesse altijd eerder in dit land heeft gelegen. Ik probeer dus om hier erg interessante projecten te vinden, dat is m’n voornaamste doelstelling."

