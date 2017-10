Hugo: "Nicole neemt nu kalmeermiddelen. Het kan niet anders..." TK

07u45

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Toen Nicole (71) en Hugo (69) enkele weken een klein optreden gaven bij Gert Late Night, merkten heel wat mensen dat de anders zo opgewekte Nicole zich heel afwezig en stil gedroeg. Is er iets mis, vroeg Dag Allemaal aan haar wederhelft. "Ze neemt nu kalmeermiddelen", verduidelijkt hij.

"Ik wil met klem tegenspreken dat Nicole ziek is. Ze heeft alleen last van stress", aldus Hugo. "Het is die situatie met haar mama, hé... Colleke maakt zich daar zóveel zorgen om. In december maakte mijn schoonmama een zware val waarbij ze haar heup en oogkas brak. Na een wekenlange revalidatie keerde ze terug naar huis, maar daar viel ze nog eens. De dokter vond het niet verantwoord dat ze nog alleen zou blijven wonen." Hugo's schoonmama woont intussen in een rusthuis. "Nicole trekt het zich allemaal te hard aan. Weet je wat het ook is? Vroeger woonde haar mama tegenover ons, en wij zorgden altíjd voor haar. Maar nu staat haar huis leeg en te koop..."

"Ik probeer Nicole zo veel mogelijk te steunen, maar ze is enórm gefocust op haar moeder. Zozeer zelfs dat ze vindt dat ze mij te weinig aandacht schenkt. Ook dat nog... Op doktersadvies neemt Nicole nu kalmeerpillen. Het kan niet anders. Nog een geluk dat die pillen er zijn." Die medicatie heeft wel enkele bijwerkingen. "Ons Nicole is inderdaad soms wat verstrooid en vergeetachtig. Maar het is ook niet helemaal abnormaal om vergeetachtig te zijn op onze leeftijd. Nogmaals: ze is zeker niet ziek."

Veel nieuwe optredens zitten er echter niet meer in. Hugo zit volop in de repetities voor het toneelstuk 'De tante van Charlie', en Nicole steunt hem door dik en dun. "Ze komt vaak mee naar de repetities om haar gedachten wat te verzetten. En dat lukt. Maar ze heeft me nog geen enkele keer gezegd: 'Ik zou ook graag nog eens op dat podium staan.' Ze kan het niet meer opbrengen."

Lees het hele interview vandaag in Dag Allemaal.