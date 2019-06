Hugh Jackman krijgt onderscheiding van de Queen SD

10 juni 2019

08u34

Bron: ANP 0 Celebrities De Australische acteur Hugh Jackman (50) heeft dit weekend een onderscheiding gekregen van de Britse koningin Elizabeth (93). Hij werd benoemd tot Companion of the Order of Australia vanwege zijn liefdadigheidswerk. Jackman is dankbaar voor de kansen die hij in zijn thuisland kreeg.

"Als de jongste zoon van ouders die een jaar voor mijn geboorte besloten naar Australië te emigreren, stemt de eer die mij nu ten deel valt me emotioneel en nederig", zegt de ‘Wolverine’-acteur. "Ik ben ontzettend trots om Australiër te zijn en ik ben dankbaar voor de kansen die ik er heb gekregen tijdens mijn jeugd."

Jackman ondersteunde verschillende liefdadigheidsprojecten. Zo is hij een van de gezichten van de Fight Cancer Foundation en haalde hij geld op voor een fair trade-koffiebedrijf. Samen met zijn vrouw richtte Jackman een stichting op ten behoeve van de Australische theaterwereld.

De 50-jarige acteur was zaterdag niet de enige Australiërs die een onderscheiding van de Britse koningin ontving. Ook voormalig minister-president Kevin Rudd en acteur Eric Bana viel de eer ten deel.