Hugh Hefner sukkelde al enkele jaren met gezondheid 13u00

Bron: ANP 0 AP Celebrities De gezondheid van de overleden Hugh Hefner ging al langere tijd achteruit. Sinds hij twee jaar terug problemen met zijn rug kreeg, is het alleen maar bergafwaarts gegaan, zeggen bronnen tegen TMZ.

Een infectie verzwakte de 91-jarige Hefner uiteindelijk zo erg dat hij nauwelijks meer kon lopen zonder hulp. Daarna lag hij alleen nog maar op bed. Dat gebeurde volgens TMZ vorig jaar zomer, kort nadat hij voor het laatst in het openbaar verscheen bij de aankondiging van de Playmate of the Year.



In de afgelopen weken ging de gezondheid van de Playboy-magnaat verder achteruit. Hij overleed in het bijzijn van zijn zoons Marston en Cooper, dochter Christie en zijn tweede vrouw Kimberley Conrad. Of zijn huidige vrouw Crystal Harris erbij was, is niet bekend.

Photo News Hugh Hefner en zijn tweede vrouw Kimberly Conrad.