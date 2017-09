Hugh Hefner deelde naar eigen zeggen met meer dan duizend vrouwen het bed mvdb

Hugh Hefner vierde in 2014 de zestigste verjaardag van Playboy. Celebrities Hij heeft naar eigen schatting "met waarschijnlijk wel meer dan duizend" vrouwen het bed gedeeld. Ook bedacht hij het beroemdste mannenblad aller tijden: Playboy. Hugh Marston Hefner is in de nacht van woensdag op donderdag op 91-jarige leeftijd overleden.

Hij deelde ondanks zijn leeftijd nog altijd huis en bed met meerdere jonge vrouwen tegelijk. Dat daarbij inmiddels grote hoeveelheden Viagra nodig waren, vond de steenrijke Hefner niet meer dan logisch. Het lijdt geen twijfel dat Hefner deel is van de Amerikaanse cultuurgeschiedenis.

AFP Hugh Hefner met zijn kenmerkende pijp, foto uit 1970.

In de beste tijden in het begin van de jaren zeventig had zijn tijdschrift Playboy een oplage van bijna zeven miljoen exemplaren. Werd Playboy aanvankelijk als een smoezelig pornoblaadje gezien, in zijn ruim vijftigjarig bestaan groeide het uit tot een glamourblad waar bijna elke beroemde man en vrouw graag in wilde staan.



AP Hefner en enkele Playboy playmates op het Filmfestival van Cannes, editie 1999.

Het grote succes van het blad leidde tot een internationale keten van exclusieve Playboy-clubs met in de jaren '60 meer dan een miljoen leden.

Hefner, uit een puriteins-christelijke familie in Chicago, had de Playboy in 1953 met een beginkapitaal van 600 dollar in de markt gezet.

Het eerste nummer, in elkaar gezet aan zijn eigen keukentafel, toonde foto's van Marilyn Monroe. Het succes kwam snel: de reclame-industrie zag in de mannelijke lezers een afzetmarkt voor chique auto's en motoren, voor reukwater en potentiemiddelen, sigaretten en alcohol.

De Playboy was in zijn beste tijden driehonderd pagina's dik. Rondom de 'centerfold', het uitklapbare naakt in het hart van het blad, waren er veel tips voor het veroveren en bevredigen van vrouwen, schunnige moppen en cartoons en uiteraard advertenties.

Befaamde schrijvers en scenaristen als Saul Bellow, Woody Allen, P.G. Wodehouse, Kingsley Amis, Roald Dahl, Norman Mailer, John Updike en James Mitchener publiceerden er regelmatig in. Het interview met de beroemdste mensen ter wereld behoorde ook tot de redactionele formule.

"Niets mis met seks"

De Nederlandse uitgave van het blad kwam in 1983 op de markt.

Onder invloed van Playboy veranderde volgens Hefner de maatschappelijke houding tegenover seks. "De boodschap die we brachten, was simpelweg dat er niets mis is met seks en dat gewone aardige meisjes daar ook van houden. We stonden daarmee aan de wieg van de seksuele revolutie."

Hefner werd de belichaming van de Playboy. Hij liet zich maar al te graag, gehuld in een zwart zijden pyjama en rood satijnen smokingjasje, omringen door mooie vrouwen op zijn landgoed.

Op 86-jarige leeftijd trouwde hij voor het laatst, dit keer met de zestig jaar jongere Crystal Harris. Hij kreeg, bij verschillende vrouwen, in totaal vier kinderen.