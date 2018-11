Hugh Grant vindt het vaderschap soms vermoeiend: "Het voelt als een zegen als ik week van huis ben voor mijn werk” KDL

19 november 2018

14u32

Bron: Telegraaf 0 Celebrities Hugh Grant (58) kijkt er naar uit om binnenkort nog eens op locatie te moeten werken. De acteur en papa van vijf kan naar eigen zeggen de tijd weg van huis gebruiken omdat zijn kinderen hem doodmoe maken.

Hugh liet er de afgelopen jaren geen gras over groeien als het op gezinsuitbreiding aankomt. Met zijn ex Tinglan Hong kreeg hij in 2011 een dochter, Tabitha. Een jaar later verwelkomde Hugh zijn zoon John Mungo met zijn huidige vrouw Anna. Kort nadien trok de acteur toch terug naar Tinglan met wie hij in 2013 nog een zoontje Felix kreeg. Uiteindelijk koos Hugh op liefdesvlak toch voor Anna. De twee kregen nog twee kinderen samen en stapten eerder dit jaar in het huwelijksbootje.

“Mijn leven is een enorme chaos. Ik heb geen tijd meer om te schrijven of te regisseren”, vertelt Hugh nu aan Closer Magazine. “Het voelt als een zegen als ik een week van huis weg ben voor mijn werk. Er is niemand die dan yoghurt naar me gooit”, lacht hij.