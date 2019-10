Hugh Grant vindt geluid in bioscoop veel te hard SDE

13 oktober 2019

17u21

Bron: ANP 3 Celebrities Hugh Grant (59) ging vorige week in Londen naar ‘Joker’ kijken, maar dat was niet zo’n prettige ervaring. Op Twitter klaagde de acteur over het volume van de film. Dat meldt The Guardian.

Grant trok vorige week naar een bioscoop in Londen om daar de veelbesproken film te zien, maar klaagde later over zijn tripje op Twitter. "Ben ik nou zo oud of is de bioscoop veel te luid?" vroeg hij zich af. Woordvoerders van de bioscoopketen reageerden al snel om Grant ervan te verzekeren dat de volume constant onder controle wordt gehouden. De acteur liet daarop weten waar hij precies had gezeten, zodat de keten het probleem kon gaan oplossen.

De klacht van de acteur werd vele malen herhaald door zijn volgers. Hordes mensen kwamen naar buiten met hun eigen ervaring in de bioscoop. Velen lieten weten dat ze vonden dat films kijken werd verpest door het te hoge volume in de bioscoopzalen.

Am I old or is the cinema MUCH TOO LOUD? Unendurable. Pointless. @vuecinemas Hugh Grant(@ HackedOffHugh) link