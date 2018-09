Hoogzwangere Hilary Duff confronteert stalker en zet filmpje online LVA

22 september 2018

23u37

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Hilary Duff werd vandaag de hele voormiddag gevolgd door een man en was dat na een tijd goed beu. De actrice en zangeres vond een manier haar ergernis met de wereld te delen: ze ging een gesprek aan met haar stalkter en plaatste het filmpje op Instagram.

"Deze man was vanmorgen bij de voetbalwedstrijd van mijn zoon en volgde me naar het huis van mijn zus. Hij parkeerde op haar oprit om te fotograferen. Hij volgde me toen ik boodschappen ging doen. Ik vroeg hem vriendelijk om te vertrekken maar hij stalkt me nu al uren. Dit is niet ok. Ik ben negen maanden zwanger. Als mensen zeggen dat dat erbij hoort als je beroemd ben dan wordt ik daar kotsmisselijk van. Dit gebeurt elke dag en het is niet ok", verzucht de 30-jarige Hilary.

Op de beelden vraagt Hilary aan de man in kwestie om haar met rust te laten. "Ik ben negen maanden zwanger, ik heb de griep en ik heb je al gevraagd me met rust te laten. Kan je nu alsjeblief ophouden foto's van me te nemen", zegt Hilary vanuit de auto. De man neemt dat niet echt ernstig en wijst Hilary erop dat hij nog geen foto's heeft. Wanneer Hilary haar verzoek haar met rust te laten herhaalt, reageert hij nog geërgerd: "Ik ben de hele voormiddag verloren en ik heb nog altijd geen foto's", waarop Hilary zegt dat dat niet haar schuld is. Uiteindelijk rijdt de man geïrriteerd weg.

Hilary is in verwachting van haar eerste kindje met haar vriend Matthew Koma. In 2012 werd haar zoontje Luca Cruz geboren, die ze kreeg met haar toenmalige man Mike Comrie.