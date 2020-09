Hoofdrolspeler verdedigt controversiële Netflix-film ‘365 Days’: “We focussen ons te veel op de seksscènes” SDE

26 september 2020

20u45

Bron: Metro UK 0 Celebrities Talloze seksscènes die balanceren op het randje van porno, het verheerlijken van misbruik en het Stockholm-syndroom: toen ‘365 Days’ in juni op Netflix gelanceerd werd, ging de Poolse film meteen vlot over de tongen. Helaas niet altijd op de juiste manier. Maar de kritiek is overdreven, vindt hoofdrolspeler Michele Morrone (29).

In de Netflix-film ‘365 Days’ ontvoert maffiabaas Massimo (Michele Morrone) de Poolse Laura (Anna Maria Sieluka). Ze krijgt een jaar om verliefd op hem te worden - wat uiteraard ook gebeurt. Maar de vele pikante seksscènes en de verhaallijn stootten heel wat mensen tegen de borst. “Het verheerlijkt ontvoering en verkrachting”, klonk het onder meer bij zangeres Duffy - zelf een slachtoffer.

Maar Michele vindt dat de kritiek zwaar overroepen is. “We hebben het over een fictief liefdesverhaal", vertelt hij aan Metro.uk. “Niet iedereen gaat de film leuk vinden, dat zou onmogelijk zijn. Ik kan niet voor Netflix spreken, maar ik denk dat ze de film laten zien omdat het een leuk liefdesverhaal is. Maar het is compleet fictie. We focussen ons te veel op de seksscènes, en missen daarbij het hele punt: dat ‘365 Days’ eerst en vooral een liefdesgeschiedenis is."

Zelf geregisseerd

En die seksscènes, die heeft Michele zélf geregisseerd. “Ik heb geprobeerd om zo trouw te blijven aan het scenario als ik kon. Maar de seksscènes waren zo diep, zo gekleurd. In het begin was er een choreografie voor de scènes, maar ik had het gevoel dat dat niet voor mij werkte. I was not feeling it. Ik had niet het gevoel dat ik het goed deed. Ik ging daarom naar de regisseur en vroeg om het mij te laten doen. Laat me gewoon proberen om wat vrijer te zijn. Ik probeer om zoveel mogelijk emotie in de scène te steken. Ik wilde wel trouw blijven aan het scenario, anders zou ik veel kritiek gekregen hebben."

Té knap

‘365 Days’ is de eerste grote film van Michele. Dat hij in thuisland Italië amper kansen kreeg, wijt hij aan z'n knappe verschijning. “Ze zeiden dat ik té knap was, té mooi. Dat ik niet echt leek op camera. Italië gaf me niet de juiste kans om m'n talent te tonen, ook al ben ik goed. Daarom besloot ik om de wereld te veroveren.”

En dat heeft de acteur wel degelijk gedaan. Z'n sociale media worden overstroomd door commentaren van verliefde vrouwen. Volgens Michele omdat z'n personage Massimo zo aantrekkelijk is. “Massimo is het type man dat we amper nog zien in deze wereld. Ik denk echt dat vrouwen dat missen." Een voorbeeld vond hij in z'n eigen familie. “Wanneer ik aan m’n vader denk, aan m’n opa’s, dat waren pas echte, Italiaanse mannen, die altijd elegant gekleed liepen.”

