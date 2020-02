Hoofdrolspeler uit 'Sex Education' komt naar FACTS SDE

06 februari 2020

19u41 0 Celebrities Fans van ‘Sex Education’ mogen zich in de handen wrijven. Asa Butterfield (22), die het hoofdpersonage Otis Milburn speelt, komt binnenkort namelijk naar ons land. Op 4 en 5 april is hij te gast op de sciencefictionbeurs FACTS in Gent.

Asa Butterfield gooit momenteel hoge ogen met het tweede seizoen van ‘Sex Education', dat onlangs in première ging op Netflix. Toch is dat niet zijn enige wapenfeit. Hij speelde onder meer ook al mee in ‘The Boy in the Striped Pyjamas’, ‘Hugo’, Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children' en ‘Ender’s Game’. Binnenkort kan je hem dus ook in levende lijve gaan bewonderen. Asa komt naar de sciencefictionbeurs FACTS in Flanders Expo in Gent en zal daar twee dagen lang fotoshoots doen, signeersessies geven en vragen van fans beantwoorden.

Voor meer tickets en info kan je terecht op de website van FACTS.