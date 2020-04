Hoofdrolspeler ‘Outlander’ gepest door te fanatieke fans: “Ik weet niet meer wat ik moet doen” SDE

22 april 2020

21u15

Bron: Hello! 0 Celebrities Sam Heughan (39), de hoofdrolspeler van de historische dramareeks ‘Outlander’, heeft op sociale media toegegeven dat hij al jarenlang lastiggevallen wordt door iets te fanatieke fans. “Ik moét er iets van zeggen", laat hij weten.

Sinds 2014 vertolkt de Schotse acteur Sam Heughan de hoofdrol in de televisiereeks ‘Outlander’. Maar enkele dagen geleden bekende hij op zijn sociale media dat hij zich zorgen maakt om pesterijen van fans. “Na zes jaar onafgebroken pesterijen, intimidatie, stalking en foutieve verhalen, ben ik compleet van streek, verbijsterd en gekwetst. Ik moet er iets van zeggen. Het beïnvloedt mijn leven en mijn mentale toestand. Het is een dagelijkse bekommernis geworden." En Sam is niet de enige die lastiggevallen wordt: “Mijn collega’s, vrienden, familie en ikzelf - iedereen waarmee ik in verband word gebracht - worden blootgesteld aan persoonlijke beledigingen, intimidatie, doodsbedreigingen, stalking, het delen van privé-informatie en verachtelijke, foutieve verhalen.”

De acteur schetst vervolgens enkele van de foutieve verhalen die over hem de ronde doen. “Recent heeft men gezegd dat ik fans manipuleer, dat ik een stiekeme homoseksueel ben, dat ik probeer om fans geld af te troggelen en dat ik de coronamaatregelen negeer. Ik heb niets van die dingen gedaan. Ik ben een normale jongen en lijk helemaal niet op de personages die ik speel." Dat Heughan momenteel zijn quarantaine in Hawaii doorbrengt, schoot bij sommige fanatieke fans in het foute keelgat. Maar daar is een goede verklaring voor, zegt de acteur. “Ik kwam hier voordat het reisverbod werd uitgesproken. Niemand van ons wist hoe erg het zou worden, maar ik nam het advies van mijn vertrouwelingen aan en besloot om hier in een veilige omgeving te blijven. Dat was de juiste beslissing.” Heughan benadrukt dat hij alle voorzorgsmaatregelen strict opvolgt.

Steun

De acteur gaat in ieder geval actie ondernemen tegen fans die hem lastigvallen online, zegt hij. “Deze pesters hebben de afgelopen zes jaar consequent foutieve verhalen over mij gefabriceerd, persoonlijke informatie gedeeld en mijn geliefden en mij zwartgemaakt op blogs en sociale media. Ik laat dit niet meer gebeuren.”

Zijn medespeelster, Caitriona Balfe, heeft ondertussen ook al gereageerd op het bericht van Heughan. “Het is triest dat Sam dit moest zeggen. Ik zou gedacht hebben dat we zo’n gemeen gedrag op de speelplaats hadden achtergelaten. Maar helaas gebruikt een ERG KLEIN maar erg luidruchtig deel van ons fandom z'n energie om verschrikkelijke onware dingen te schrijven en te zeggen. Misschien moeten ze die energie gebruiken voor plaatselijke goede doelen", suggereert de actrice. “En eigenlijk is het heel eenvoudig: als je ons niet leuk vindt, dan leven we in een prachtige wereld. Vind iets waar je wél van houdt en geniet daarvan. Het is duidelijk dat het leven kort is. Waarom zou je het verspillen aan haat?”