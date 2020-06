Hoofdredactrice 'Vogue' onder vuur in racismedebat SDE

19 juni 2020

00u00 0 Celebrities Jarenlang was Anna Wintour (70), hoofdredactrice van de Amerikaanse 'Vogue', incontournable. Maar door onthullingen van André Leon Talley - één van de eerste zwarte mensen aan de top van de modewereld - wankelt haar troon. In lijn met de Black Lives Matter-protesten kaart hij het racisme in de sector aan.

Dat ze geen lieverdje is, wisten we al door de film 'The Devil Wears Prada'. Maar nu is de ster van Anna Wintour toch echt tanende. "Ze is meedogenloos en niet in staat tot 'menselijke vriendelijkheid'", sneerde haar voormalige rechterhand André Leon Talley in z'n memoires. Kort daarna lekte een excuusmemo van Wintour aan haar werknemers uit. Zowel de inhoud van 'Vogue' als haar team is veel te blank, gaf ze toe. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor de fouten op mij", klonk het. Too little, too late, volgens Talley. "Lady Anna Wintour is een koloniale vrouw. Ik denk niet dat ze ooit toelaat dat ook maar iets de privileges van blanken in de weg staat." Toch hoeft Wintour nog niet te vrezen voor haar job. "Ze kan mee voor verandering zorgen", suste haar baas Roger Lynch.