Hondje van Mickey Rourke plast paparazzo onder SD

15 november 2018

15u46 0 Celebrities Als Mickey Rourke ergens opduikt, dan staat de paparazzi paraat. Dat was afgelopen weekend niet anders toen de 66-jarige acteur zijn hondje meenam op restaurant in Beverly Hills. Een gretige paparazzo hoopte snel enkele beelden te maken, maar dat was niet naar de zin van Rourke’s trouwe viervoeter.

Mickey Rourke die zijn hond meeneemt op restaurant, hem in een kinderstoel plaatst en hem voedert met z'n eigen vork: het is een opmerkelijk tafereel. Dat moet ook de paparazzo in kwestie gedacht hebben. Toen die echter iets te dichtbij kwam voor een foto, wachtte hem een koude douche.

Hondenliefhebber

Rourke is gek op honden. In 2015 verklaarde de acteur zelfs dat zijn hond hem weerhouden had van een zelfmoordpoging. “Ik zat in een hele moeilijke tijd”, vertelde de ‘Wrestler’-acteur aan New York Post. “Ik kon het niet meer aan en greep naar een geweer. Mijn hond Beau Jack huilde en keek me aan. Hij zei met zijn ogen: ‘wie gaat er dan voor mij zorgen?’ Toen heb ik mijn geweer weggelegd. Maar ik was klaar om te gaan.”

Wanneer het voorval plaatsvond vermeldde hij er niet bij, wel is bekend dat Beau Jack in 2002 overleed en dus niet het hondje op de foto is. De acteur en voormalig bokser heeft lang problemen gehad met drugs en alcohol. In moeilijke tijden krijgt hij het liefst steun van zijn hond. “Ik kan beter met honden opschieten dan met mensen”, klonk het.

Plastische chirurgie

Rourke werkte als amateurbokser voordat hij bekend werd als acteur. Tegenwoordig is hij bijna onherkenbaar door de vele plastische ingrepen die hij liet uitvoeren. Zo zou hij onder meer een facelift hebben laten uitvoeren en implantaten hebben in zijn kin en wangen.