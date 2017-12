Hond Meghan Markle breekt twee pootjes MVO

06u08 0 Getty Images Meghan Markle Celebrities De hond van Meghan Markle ligt voorlopig in de lappenmand. De beagle Guy heeft twee pootjes gebroken. Hoe dat precies kon gebeuren, is niet bekend. De 36-jarige voormalig 'Suits'-actrice zou flink van slag zijn door het ongeluk.

In een interview dat Markle samen met Prins Harry op eerste kerstdag gaf vlak na het bekendmaken van hun verlovingsnieuws zei ze nog dat ze al lange tijd twee adoptiehonden heeft. "Eentje verblijft bij een goede vriend in Toronto en mijn andere kleine vriend, Guy, is hier bij mij in Engeland."

A moment of zen #adoptdontshop #weekend Een foto die is geplaatst door null (@meghanmarkle) op 06 nov 2016 om 16:13 CET