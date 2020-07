Hond Lewis Hamilton eet alleen nog maar veganistisch: “Hij is er blij mee” SDE

08 juli 2020

11u51 0 Celebrities Bijzondere mededeling van Formule 1-coureur Lewis Hamilton (35): op sociale media laat hij weten dat z'n hondje, Roscoe, tegenwoordig als veganist door het leven gaat - net als z'n baasje.

“Hey jongens, Roscoe is nu helemaal veganist”, schreef Hamilton op de Instagrampagina van z'n hondje, een Britse bulldog. En zowel baasje als hond zijn volgens de meervoudig wereldkampioen érg blij met de verandering. “Sinds hij veganistisch is, is z'n vacht veel zachter, zijn z'n gezwollen poten genezen, mankt hij niet langer vanwege z'n artritis en kan hij veel beter ademen.”

“Ik ben zo blij met de resultaten. En hij ook” besluit Hamilton.

Twee weken geleden moest Hamilton nog z'n andere hondje afgeven. Coco, ook een Britse bulldog, stierf vermoedelijk aan een hartaanval. “Ze was zo'n speciale hond”, schreef de droevige Brit. “Ze werd geboren met zoveel problemen, maar ik prijs me gelukkig dat ik haar heb geadopteerd. De vrouw die haar gekweekt had, zei dat ze haar moest laten inslapen omdat ze niet genoeg geld had om haar te geven wat ze nodig had om te overleven." Maar Hamilton besloot de hond toch mee naar huis te nemen. “Ze heeft veel meegemaakt om uiteindelijk die liefdevolle, luie, springerige hond te worden die ze was. Mijn hart is gebroken, maar ik hoop dat ze samen met m'n tante Diane op een betere plek is."