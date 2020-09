Hollywoodsterren zijn woedend over uitspraak in zaak Breonna Taylor: “Ik heb hier geen woorden voor” JVE

24 september 2020

07u50

Bron: ANP 0 Celebrities Meerdere Hollywoodsterren zoals Mandy Moore (36) en George Clooney (59) reageren kwaad op de uitspraak over de dood van Breonna Taylor. Slechts één van de Amerikaanse agenten die de afro-Amerikaanse in maart doodschoten, wordt vervolgd. “Ik schaam me voor deze beslissing”, aldus Clooney.

De dood van de 26-jarige Breonna Taylor in maart leidde tot heel wat ophef en werd vaak aangehaald tijdens de Black Lives Matter-protesten dit voorjaar. De ziekenhuismedewerkster werd doodgeschoten in haar flat in Kentucky. Drie agenten in burger deden een inval op zoek naar drugs. Haar vriend schoot op de agenten omdat hij dacht dat het inbrekers waren. Er werden geen drugs gevonden, maar Breonna werd toch neergeschoten. De aangeklaagde politieman werd in juni ontslagen en de andere twee zijn overgeplaatst.

Hollywoodsterren zijn verontwaardigd dat slechts één agent wordt aangeklaagd, en dan nog niet eens voor haar dood, maar omdat hij de buren in gevaar bracht. Actrice Viola Davis (55) noemde de beslissing ‘bullshit’. "Ik heb hier geen woorden voor. Breonna Taylor en haar familie verdienen gerechtigheid”, klinkt het bij Mandy Moore. Ook Mia Farrow (75) uit haar ongenoegen op Twitter: "Dus niemand is verantwoordelijk voor de dood van Breonna Taylor?"

I don’t have the words. #BreonnaTaylor and her family deserve justice. https://t.co/1Vu1zwetVi Mandy Moore(@ TheMandyMoore) link

So, no one is responsible for killing #BreonnaTaylor ? Mia Farrow(@ MiaFarrow) link

In een persconferentie woensdag voorspelde de openbaar aanklager in Kentucky, Daniel Cameron, dat sterren en influencers die niet uit Kentucky komen kritiek zouden hebben op de beslissing, maar volgens hem begrijpen zij de gemeenschap daar niet. Daarop reageerde George Clooney, die uit de staat komt. "Ik ben geboren en getogen in Kentucky, mijn ouders en zus wonen er, ik heb er een huis en was er vorige maand nog", aldus de acteur. "Het rechtssysteem waarop ik geleerd heb te vertrouwen houdt mensen verantwoordelijk voor hun daden. Haar naam was Breonna Taylor en ze is in haar bed doodgeschoten door drie witte agenten, die niet worden aangeklaagd voor haar dood. Ik ken deze gemeenschap, ik heb in de scholen en kerken van Kentucky geleerd wat goed en slecht is. Ik schaam me voor deze beslissing.”

