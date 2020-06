Hollywoodsterren zeggen massaal interviews af: “Ik vermoed dat ze vervelende vragen willen vermijden” SDE

02 juni 2020

19u16 0 Celebrities Dat de dood van George Floyd een schokgolf veroorzaakt in de Verenigde Staten (en ver daarbuiten) laat zich ook in de amusementswereld voelen. Grote sterren als Gordon Ramsay (53) en Pierce Brosnan (67) zeggen massaal hun geplande interviews af. Dat laat onze Hollywoodredactrice, Kristien Gijbels, weten vanuit Los Angeles.

“Ik had een uitgebreide lijst met interviews klaarliggen, maar ik vrees een beetje dat de komende weken er heel anders gaan uitzien”, laat Kristien Gijbels vanuit Los Angeles weten. “Vandaag alleen al kreeg ik afzeggingen van Gordon Ramsey, Eva Longoria, Will Ferrell en Pierce Brosnan. Of de interviews op een later tijdstip wél zullen doorgaan, kunnen hun woordvoerders me niet vertellen."

Gijbels vermoedt dat de afzeggingen te maken hebben met de protesten die na de dood van George Floyd, een zwarte man die tijdens z'n arrestatie in ademnood raakte door een knieklem van een witte politieagent, in het hele land georganiseerd werden. “Door de aanhoudende protesten in de VS hebben de meeste sterren hun interviews op het laatste moment afgezegd”, klinkt het. “Ik kan alleen maar vermoeden dat ze zich wat ongemakkelijk voelen, vervelende vragen willen vermijden en het gevoel hebben dat dit niet echt het moment is om hun werk te gaan promoten.”

“Pure waanzin”

De protesten hebben dan ook een grote invloed op het leven in Los Angeles, waar Gijbels woont. “Het is een heel vreemde week geweest”, geeft ze toe. “LA is één grote puinhoop. Het is nu dag 7 van de protesten en het ziet ernaar uit dat het nog wel een tijdje gaat doorgaan. De avondklok is vorig weekend van kracht gegaan. We mogen vanaf 17h niet meer buitenkomen." En daar is een goede reden voor: “Er werden in LA al meer dan duizend mensen gearresteerd. Winkels worden leeggeroofd en auto’s worden in brand gestoken. Politieagenten worden met bakstenen bekogeld en journalisten worden aangevallen. Overal wordt vuurwerk afgestoken, graffiti gespoten en worden ruiten ingegooid. Onze supermarkt werd vannacht op een half uur volledig geplunderd. We zien nu live op het nieuws hoe de apotheek bij ons om de hoek wordt aangevallen. Het leger rijdt door onze straat. De kunstgalerij van de Belgische Katrien Van Der Schueren werd tot puin geslagen. Op Twitter wordt er nu gedreigd en opgeroepen om de huizen van blanken af te branden. Winkeluitbaters timmeren naarstig hun vensters dicht in de hoop dat hun pand gespaard zal blijven. Juweliers staan met machinegeweren voor hun deur om de plunderaars af te schrikken. Honderden mensen staan urenlang in de rij om wapens in te slaan. Dit is gewoon pure waanzin", besluit ze.

Lees ook:

Sterren zijn ook maar mensen: onze redactrice trof een erg slechtgezinde Joaquin Phoenix

Zo verlaten is Hollywood nu: “Luxewinkels gebarricadeerd tegen ramkraken”



Belgische artiesten reageren op dood George Floyd: “Praat over racisme. Het moet, meer dan ooit”



#BlackOutTuesday: muziekindustrie legt werk neer en social media kleurt zwart



Benieuwd wat de sterren doen tijdens de lockdown? Je leest het in de exclusieve interviews van Kristien Gijbels.