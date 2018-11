Hollywoodsterren vrezen voor hun villa's: bosbranden komen gevaarlijk dichtbij TK

10 november 2018

10u59

Bron: ANP 0 Celebrities De lijst van sterren die moeten vluchten voor de bosbranden in Californië wordt steeds langer. Ook Lady Gaga heeft haar villa moeten verlaten, net als actrice Rainn Wilson en regisseur Guillermo del Toro. Bij Charlie Sheen sloeg intussen de paniek toe toen hij zijn ouders niet kon bereiken.

"Ik krijg geen contact met mijn ouders Martin en Janet Sheen", schreef Charlie op Twitter. Hij laat weten dat ze bij Zuma Beach wonen. "Als iemand ze ziet, laat mij alsjeblieft weten dat ze veilig zijn in dit angstaanjagende scenario." Gelukkig wisten de Sheens zichzelf in veiligheid te brengen. "Emilio, Ramone, Renee, Charlie, het gaat goed met ons", richtte Martin zich naar zijn vier kinderen voor de camera van een lokale zender. "We slapen vanavond waarschijnlijk in de auto. Er is niets aan de hand met ons. We hopen dat het ook goed gaat met jullie."

I’m worried about my house🔥, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned🙏🏻

I can’t bear the thought of there being no Malibu I’ve had a house in Malibu since 1972😭 Cher(@ cher) link

Kylie Jenner, Cher, Iggy Azalea en Will Smith moeten ondertussen vrezen voor hun woning. "Het vuur is dichtbij. Ik ben bang", zei Cher op Twitter. "Ik maak mij zorgen over mijn huis maar ik kan niets doen." Iggy is "serieus angstig". "Ik kan momenteel niet naar huis naar mijn spullen." Will Smith werd door zijn angstige dochter Willow opgedragen om te gaan kijken hoe ver de vlammenzee verwijderd is van hun villa. "Het is erg eng. We zijn bereid te evacueren zodra we het advies krijgen. Als je in de evacuatiezone zit, ga nu", waarschuwde de acteur op Instagram. Eerder deze week moest ook Kim Kardashian haar villa verlaten. Die van Caitlyn Jenner zou intussen opgegaan zijn in de vlammenzee.

Bij de branden zijn inmiddels negen mensen om het leven gekomen. Donderdag kwamen door de vlammen vijf mensen om in het stadje Paradise. De slachtoffers waren verbrand in hun auto's. Een dag later werden nog eens de lichamen van vier slachtoffers gevonden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Meer dan 6.700 huizen en bedrijven zijn verwoest door het vuur.