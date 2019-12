Hollywoodsterren onder vuur na bezoek aan Saudi-Arabië: “Bende hypocrieten” IDR

23 december 2019

13u00 0 Celebrities Afgelopen weekend trokken heel wat Hollywoodsterren, muzikanten en topmodellen naar MDL Beast, een muziekfestival in Saudi-Arabië. Een trip die werd betaald door de regering van dat land. “Jullie vinden cash belangrijker dan mensenrechten”, klinkt het in niet mis te verstane bewoordingen.

Afrojack, Salvatore Ganacci, Sebastian Ingrosso, Tiësto, Martin Garrix, Steve Aoki, David Guetta, ... Nee, de line-up van MDL Beast in de Saudische hoofdstad Riyad moest afgelopen weekend niet onderdoen voor die van Tomorrowland. Logisch ook dat heel wat sterren hier maar al te graag bij wilden zijn, zou je dan denken. Zo maakten acteurs Armie Hammer, Wilmer Valderrama, Ed Westwick en Ryan Philippe hun opwachting, net zoals Sofia Richie en haar lief Scott Disick, en modellen Alessandra Ambrosio, Olivia Culpo, Nadine Leopold, Cindy Bruna, Winnie Harlow, Stella Maxwell, Jourdan Dunn, Irina Shayk, Romee Strijd, Joan Smalls, Elsa Hosk en Rose Bertram. Alle bekende aanwezigen spraken lovende woorden over het festival. Al blijkt ondertussen dat de aanwezige celebs niet zozeer kwamen omdat ze van de muziek wilden genieten, maar wel omdat ze er een vette cheque voor kregen van de Saudische regering. Daarbij zou het, afhankelijk van de bron, gaan over bedragen van zes tot acht cijfers.

Niet de eerste keer

Toegegeven: het is niet de eerste keer dat de Saudische regering mensen inschakelt om - na betaling - reclame te maken voor het land. Zo lekte een tijdje terug nog uit ze verschillende travel influencers een luxueuze trip cadeau hadden gedaan. De bedoeling? De slechte reputatie van het land minimaliseren, het toerisme aanwakkeren en de overtredingen op het vlak van mensenrechten zoveel mogelijk minimaliseren.

Dat de regering dit nu opnieuw deed én er zoveel sterren op ingingen, is om begrijpelijke redenen voor heel wat mensen een doorn in het oog. Een van de eersten die dit aan de kaak stelden, was het Instagramaccount Diet Prada. “Het is ongelofelijk dat deze aanwezigen dikke, vette checks hebben aanvaard in ruil voor het maken van content (alias propaganda) om het imago van Saudi-Arabië op te poetsen”, klinkt het daar. Ook journalist Yashar Ali bevestigde dat de celebs betaald werden.

Misdaden tegen de mensheid

Die fikse sommen vormen onderdeel van een groots opgezette campagne die enkele recente wantoestanden moet doen vergeten. Daarbij wil de regering onder andere onder de mat vegen dat mensenrechten nog steeds een heikel punt zijn in het land. Zo werd in oktober 2018 de Saudische journalist Jamal Khashoggi nog gedood in het Saudische consulaat in Istanbul. Al snel werd duidelijk dat de opdrachtgevers zich binnen de paleismuren van Riyad bevonden. Enkele maanden eerder, in mei, werd vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul dan weer gearresteerd en gedeporteerd.

Vooral model en influencer Sofia Richie (21) kreeg het naar aanleiding hiervan hard te verduren. Zij postte een foto vanuit het Ritz-Carlton hotel met twee vriendinnen, waar ze ‘Saudi Girls’ bijschreef’. “Je bent zo dom”, klonk het. “Dit is dezelfde plek waar kroonprins Mohammed bin Salman verschillende mensen liet opsluiten omdat ze wantoestanden aanklaagden in Saudi-Arabië. Voeg daar nog eens aan toe dat vrouwenrechtenactivistes nog steeds opgesloten en gemarteld worden. ‘Saudi Girls’ krijgt op die manier een wrange ondertoon, denk je niet?”

(lees verder onder de foto)



Al is Sofia lang niet de enige die er nu stevig van langs krijgt op Instagram. Dat mocht ook acteur Armie Hammer (33) aan den lijve ondervinden. Hij postte een fotoreeks op de sociale netwerksite, waarbij hij het festival onder andere vergeleek met Woodstock. “Dit was zo speciaal. Ik zag Saudische mannen en vrouwen die dolenthousiast waren dat ze dit mochten meemaken... het voelde als een culturele ommezwaai. Een verandering. Zoals Woodstock in de jaren ‘60. Sociale evolutie is traag en heeft tijd nodig, maar waar ik deel van mocht uitmaken, voelde zoals een gigantisch zaadje voor positieve groei. De mensen die hierbij waren, zullen een culturele revolutie in gang zetten. Dat moeten we steunen.”

Waarop journalist Yashar Ali de acteur van repliek diende. “Heb je het lichaam van mijn collega Jamal Khashoggi toevallig gevonden terwijl je daar was?”, klonk het scherp. Verschillende andere criticin omschreven de post van Armie dan weer als ‘de schaamte voorbij’.

“Geld boven mensenlevens”, vatte ‘Washington Post’-schrijfster Karen Attiah het ten slotte samen. “Wat is er goed aan je platform als influencer als je bereid bent om de moorden en martelingen van het Saudische regime onder de mat te vegen voor geld? Dan ben je enkel een menselijk billboard dat je kan huren...’

(lees verder onder de foto)

Al zijn er ook sterren die beslisten om niet naar het festival af te zakken, ondanks de berg centen die ze ervoor konden krijgen. Zo liet model Emily Ratajkowski (28) weten dat ze de trip had geweigerd. “Ik vind het heel belangrijk om mijn steun uit te drukken voor de rechten van vrouwen, de LGBTQ-gemeenschap, vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Dat is in Saudi-Arabië onbestaande. Door hierover te spreken, hoop ik dat er meer aandacht komt voor de wantoestanden die hier gebeuren”, aldus Emily.

Ook collega-model Martha Hunt (30) besliste om niet te gaan. “Ik wil solidair zijn met de Saudische mensen die onderdrukt worden en ik weiger om gebruikt te worden in een campagne om onrecht toe te dekken. Ik raad andere influencers aan om beslissingen te maken op basis van integriteit, en niet op basis van centen...”