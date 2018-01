Hollywoodsterren lanceren fonds voor slachtoffers van seksueel geweld TK

16u30

Bron: Belga 7 Photo News Celebrities Hollywood schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen seksueel geweld op het werk. Meer dan 300 actrices, scenaristes en scenarioschrijfsters in Hollywood hebben op de eerste dag van het nieuwe jaar het project 'Time's Up' gelanceerd, dat onder meer bestaat uit een fonds waarmee slachtoffers hun gerechtskosten kunnen betalen.

De Hollywoodsterren richten zich op de slechtbetaalde jobs, niet alleen in de filmwereld maar ook in andere sectoren. Wie zo'n job uitoefent, dient vaak geen klacht in tegen daders van seksueel ongepast gedrag of misbruik omdat de gerechtskosten onbetaalbaar zijn. De vrouwen vragen dan ook dat de media aandacht besteden aan seksueel misbruik "in domeinen met minder glamour" dan de cinema.

Onder meer actrices Cate Blanchett, Ashley Judd, Natalie Portman en Meryl Streep zitten in Time's Up. Een aantal van de actrices is zelf het slachtoffer geweest van seksueel ongepast gedrag door Harvey Weinstein.

Het fonds heeft al meer dan 13 miljoen dollar opgehaald. Het doel is 15 miljoen dollar.