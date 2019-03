Hollywoodsterren dreigen Georgia te boycotten als de staat omstreden abortuswet goedkeurt TK

29 maart 2019

08u33

Bron: ANP 0 Celebrities Zo'n veertig Hollywoodsterren dreigen niet meer in de Amerikaanse staat Georgia te zullen werken als daar een omstreden abortuswet wordt aangenomen. Dat hebben ze aangegeven in een brief aan de gouverneur van de staat, Brian Kemp, zo meldt de Atlanta Journal-Constitution.

Onder meer Alec Baldwin, Amy Schumer, Sarah Silverman, Uzo Aduba, Christina Applegate, Ben Stiller, Sean Penn, Don Cheadle, Mia Farrow, Colin Hanks, Bradley Whitford en Amber Tamblyn ondertekenden de brief. Zij benadrukken daarin dat Georgia de afgelopen jaren enorm heeft geïnvesteerd om Hollywoodproducties naar de staat te halen en zij er graag komen. Maar, zo schrijven de sterren: "We kunnen dat niet langer met een schoon geweten aanbevelen als de heartbeat-wet wordt aangenomen."

De voorgestelde regel zou abortus na meer dan zes weken zwangerschap verbieden. Zowel de zwangere vrouw als de arts die een abortus uitvoert bij een embryo waarvan een hartslag waar te nemen is, zou onder de nieuwe wet vervolgd kunnen worden.

De tegenstand in Hollywood kan resulteren in een flinke financiële domper voor Georgia. De staat biedt al jaren belastingvoordeel aan film- en televisieproducties die opgezet worden in de staat. Met succes: films als ‘Black Panther’ en ‘Avengers: Endgame’ zijn in Georgia opgenomen en ook tv-series als ‘Stranger Things’ en ‘The Walking Dead’ worden er gefilmd.

Volgens de ondergetekenden van de brief zijn daarmee miljarden in de economie van de staat gepompt. Ze eindigen hun schrijven met: "We willen in Georgia blijven. Maar we zwijgen niet, en zullen er alles aan doen om onze industrie te verplaatsen naar een veiligere plek voor vrouwen als dit voorstel tot een wet wordt gestemd.”