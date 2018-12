Hollywoodregisseur Penny Marshall (75) overleden IB

19 december 2018

01u54

Bron: Belga, ANP 1 Celebrities Penny Marshall, die als eerste vrouwelijke regisseur een film maakte die meer dan 100 miljoen dollar opbracht in de VS, is maandag in Los Angeles overleden. Dat maakte haar agent dinsdag lokale tijd bekend.

Marshall is vooral bekend in de Angelsaksische wereld, voor haar rol in de serie ‘Laverne & Shirley’ in de jaren 1970. In 1986 maakte ze haar regiedebuut met ‘Jumpin Jack Flash’, met actrice Whoopi Goldberg.

lees verder onder de foto:

Maar Marshall schreef vooral geschiedenis met de film ‘Big’ uit 1988, waarin Toms Hanks de hoofdrol vertolkte. Het was voor het eerst dat een film die gemaakt werd door een vrouw meer dan 100 miljoen dollar opbracht.

Vier jaar later deed ze dat nog eens over met de baseball-film ‘A League of Their Own’, opnieuw met steracteur Tom Hanks. In 1990 maakte ze nog het succesvolle ‘Awakenings’, met Robert De Niro en Robin Williams. Ze gaf Mark Wahlberg zijn eerste filmrol, in 1994 in de film ‘Renaissance Man’.

Marshall stierf op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van diabetes.

The party (and humor) in heaven just went up a notch—Carrie and Penny, reunited #PennyMarshall #CarrieFisher pic.twitter.com/V2flmcTA7L Annie(@ BadgrGrl21) link