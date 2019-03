Hollywoodactrices aangeklaagd voor fraude op elite-universiteiten: “Ze kochten werknemers om zodat hun kinderen er konden studeren” Redactie

13 maart 2019

08u24

Bron: AD.nl 0 Celebrities Vijftig mensen, waaronder Hollywoodsterren Felicity Huffman en Lori Loughlin, zijn aangeklaagd voor fraude. De actrices, onder andere bekend uit ‘Desperate Housewives’, zouden werknemers op Amerikaanse elite-universiteiten hebben omgekocht zodat kun kinderen daar konden studeren.

De federale autoriteiten in de Verenigde Staten noemen het de grootste examenfraude ooit, waarbij de ouders ervan worden beschuldigd dat ze sinds 2011 naar schatting 25 miljoen dollar aan steekpenningen hebben betaald. “Deze ouders staan voor rijkdom en privileges”, lichtte de Amerikaanse advocaat Andrew Lelling toe nadat de resultaten van het onderzoek, dat de naam ‘Operation Varsity Blues’ meekreeg, werden gepresenteerd.

Ten minste negen atletiekcoaches en 33 ouders, waaronder invloedrijke Amerikanen uit de mode-, juridische- en filmwereld, werden onder de aandacht gebracht. De coaches werkten op scholen als Yale, Stanford, Georgetown, Wake Forest, de University of Texas, de University of Southern California en de University of California (Los Angeles). Een voormalige voetbaltrainer van Yale pleitte schuldig en hielp de zaak tegen anderen op te bouwen.

Huffman en haar man, acteur William H. Macy, doneerden naar verluidt 15.000 dollar zodat hun oudste dochter twee keer zoveel tijd had voor de toelatingstest als anderen. Loughlin zou een halve ton hebben neergeteld zodat haar twee dochters konden studeren aan de universiteit van Southern Califonia. De actrices hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen.