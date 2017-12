Hollywood steekt huilend jongetje dat wordt gepest een hart onder de riem Redactie

Bron: AD 0 Kimberly Jones Het jochie in de video waarin hij vertelt hoe erg hij gepest wordt. Celebrities Een filmpje waarin een huilend jongetje vertelt dat hij dagelijks gepest wordt, is in Amerika al miljoenen keren bekeken. De moeder van de jongen, Kimberly Jones, postte vrijdag het hartverscheurende verhaal van haar zoon op Facebook.

Het filmpje werd massaal gedeeld, onder meer door Hollywoodsterren en bekende Amerikaanse sporters en is inmiddels meer dan 20 miljoen keer bekeken. Kimberly moest haar zoon Keaton eerder van school ophalen, omdat hij overstuur was. Een aantal pesters zou hem tijdens de schoollunch bekogeld hebben met melk en vleeswaren. Daarbij maakten ze nare opmerkingen over zijn uiterlijk. Zo noemden ze de littekens die de jongen aan een tumoroperatie heeft overgehouden lelijk.

In tranen vraagt Keaton zich in het filmpje af waarom mensen elkaar moeten pesten. "Waarom? Wat is het nut hiervan? Hoe haal je voldoening uit het naar beneden trappen van anderen? Ze zeggen dat ik geen vrienden heb en dat ik een lelijke neus heb. Dat is echt niet okay! Dat zeg ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen die gepest worden."

Steun van sterren

Het duurde niet lang voordat Keatons aangrijpende verhaal werd opgepikt. Snoop Dogg postte het filmpje op zijn Instagram en vroeg de jongen hem een persoonlijk berichtje te sturen. "Hey kleine man, ik ben je vriend voor het leven. Mail me en dan kunnen we hierover praten. Dat is de enige manier om haat te verslaan." Victoria Beckham nam het bericht van haar 12-jarige zoon Cruz over, die het nieuws op zijn beurt weer van hun familievriendin Eva Longoria overnam. Victoria schreef in een emotionele post: "Voor iemand die zelf vroeger gepest is, doet dit pijn. Ik moet er om huilen. Ik stuur al mijn liefde naar deze dappere jongeman. Het is niet erg om anders te zijn."

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi Chris Evans(@ ChrisEvans) link

Diverse bekende Amerikaanse sporters nodigden Keaton en zijn familie uit voor een wedstrijd met bijbehorende VIP-behandeling. Onder andere Dr. Phil, Ryan Seacrest, Cardi B, Chase Crawford, Patricia Arquette, Mark Rufallo, Patrick Adams en Chris Evans staken het joch een hart onder de riem. Evans vroeg of Keaton volgend jaar bij de première van zijn film Avengers: Infinity War aanwezig wil zijn. De familie van Keaton is overweldigd door de steunbetuigingen aan hun adres. "Het doet ons heel erg goed om te zien dat mensen met hem en ons meeleven. Er komen zoveel reacties binnen, dat we simpelweg niet in staat zijn om iedereen persoonlijk te bedanken."