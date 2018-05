Hollywood reageert geschokt op schietpartij Texas TDS

18 mei 2018

22u41

Bron: ANP 0 Celebrities Acteurs en muzikanten reageren via Twitter geschokt op het nieuws van de schietpartij in Texas. Op een middelbare school in Santa Fe kwamen zeker acht mensen om het leven toen een schutter het vuur opende.

"Mijn gebeden en gedachten gaan uit naar de scholieren, school en families van hen die getroffen zijn door het incident in de Santa Fe High School", twittert acteur William Shatner.

"Al mijn liefde gaat uit naar de scholieren en families in Santa Fe, Texas. We kunnen beter dan dit. We moeten beter dan dit", aldus talkshowhost Ellen DeGeneres.

Bezorgdheid

Actrice Mia Farrow uit haar bezorgdheid over het groot aantal schietpartijen op scholen: "Meer kinderen doodgeschoten: Minstens acht mensen gedood tijdens Santa Fe High School schietpartij. Dit is de derde schietpartij op een school in acht dagen, en de 22e van dit jaar."

Actrice Alyssa Milano maakt zich kwaad over de machtige wapenlobbyclub NRA. "En wat denk je? De NRA gaat deze tragedie gebruiken om je nog meer wapens te verkopen. Als jij een politicus bent die te laf is om nee te zeggen tegen het geld en de eisen van de NRA, zullen wij het tot onze missie maken om je weg te stemmen - Republikein of Democraat." In een volgende tweet voegt ze er aan toe: "En het belangrijkste, zeg ik tegen de gemeenschap van Santa Fe en de ouders die hun kinderen vanavond niet thuis zien komen; er zijn geen woorden. Alleen pijn. Ik beloof dat ik elk podium en elke stem die ik heb gebruik om deze waanzin te stoppen. Ik sta aan jullie kant. "

"Hoeveel nog? Mijn god, help ons!", is de noodkreet van zangeres en actrice collega Bette Midler. Zangeres Fergie schrijft: "Weer kapot van deze vreselijke gebeurtenissen. Santa Fe, Texas, we steunen jullie."