Hollywood organiseert herdenking Luke Perry MVO

30 maart 2019

15u40

Bron: ANP 0 Celebrities Hollywoodsterren komen zaterdag 13 april bijeen voor een herdenking van Luke Perry. Volgens TMZ zijn vrienden en collega’s uitgenodigd voor een besloten herdenkingsbijeenkomst in de studio’s van Warner Bros in Burbank.

Op de gastenlijst staan honderden namen van mensen die met Luke Perry hebben gewerkt bij onder meer Beverly Hills 90210 en ‘Riverdale’, ook mensen achter de schermen zoals cameramannen en stylistes.

De Beverly Hills 90210-ster overleed op 4 maart aan de gevolgen van een beroerte. Zijn overlijden hakte er diep in bij zijn nabestaanden, familie, vrienden en oud-collega’s. Hij werd begraven in de buurt van de stad Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee.