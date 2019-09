Hollywood bibbert: eigenaar van exclusieve seksclub wil geheimen van sterren blootleggen TDS

12 september 2019

10u30

Bron: Page Six/New York Post/Business Insider 22 Celebrities 75.000 dollar per jaar of 1 miljoen dollar voor de rest van je leven - zoveel kost het om lid te worden bij SNCTM, een seksclub die zich profileert als ‘de meest exclusieve ter wereld’. SNCTM is gevestigd in Beverly Hills in Los Angeles, maar organiseert ook wereldwijd seksfeestjes, waar vooral de elite en de groten der aarde op afkomen. Die beroemdheden voelen nu echter het zweet uitbreken: Damon Lawner (48), de eigenaar van SNCTM, heeft aangekondigd dat hij een boek schrijft over wat zich allemaal afspeelt binnen de muren van zijn seksclub.

Waar rijken zijn, daar zijn bijna altijd ook beroemdheden. Dat stelt SNCTM-eigenaar Damon Lawner, die in de Amerikaanse media vertelt dat hij heel wat awardwinnende sterren tot zijn klantenbestand mag rekenen. “Omdat ze bij ons in discretie kunnen doen wat ze thuis niet kunnen”, klinkt het. Wie toetreedt tot de club krijgt heel wat privileges. Zo hebben leden van SNCTM (een afkorting van Sanctum, red.) toegang tot private seksruimtes, kunnen ze advies vragen aan experts en kunnen ze deelnemen aan een seksuele ‘bloedeed’. Volgens eigenaar Damon hebben nog ‘maar’ 11 mannen en vrouwen dat duistere ritueel volbracht.

Toetreden tot SNCTM is niet alleen peperduur, er komt ook een indringend proces bij kijken: aanvragers moeten foto’s opsturen waar hun volledige lichaam op te zien is, en moeten een brief schrijven over hun diepste fantasieën en wat hen echt weet op te winden. Daarnaast moeten ze aangeven wie ze reeds kennen bij SNCTM en wat ze (seksueel) denken bij te kunnen dagen aan de club en zijn leden.

De eigenaar van SNCTM brengt binnenkort een boek uit waarin hij naar eigen zeggen “schokkende onthullingen” zal neerpennen over de sterren die lid zijn bij zijn club. “Ik ga de hele waarheid vertellen en niets anders dan de waarheid - zoveel als mijn advocaat en uitgever mij toestaan om op papier te zetten. Ik beschrijf niet alleen hoe SNCTM is ontstaan, maar schrijf ook alles neer wat ik heb gezien en ervaren in mijn club. Het wordt zinderend om te lezen.”

Grote namen

Welke beroemdheden hun seksuele fantasie de vrije loop laten? Om de belangstelling aan te wakkeren, wil Damon voorlopig nog niet alles prijsgeven. Wel is geweten dat beroemdheden als actrice Gwyneth Paltrow en haar echtgenoot Brad Falchuk, komiek/acteur Bill Maher, Angelina Jolie en haar ex Brad Pitt, Connor Cruise, de adoptiezoon van Tom Cruise en Nicole Kidman, en Justin Theroux, de ex-man van Jennifer Aniston, er soms over de vloer kwamen. Ook een niet nader genoemde rocker uit de Hall of Fame, een beroemde hotelier in New York en een gekende miljardair uit Moskou zouden vaste klant zijn bij SNCTM.

Damon beschrijft in zijn boek ook uitvoerig hoe een ‘seksfeest’ - dat eens per maand wordt gehouden in zijn club - er zoal uitziet. Het gaat om uiterst luxueuze en decadente orgies waar alleen ‘mooie’ mensen met veel geld welkom zijn. Zowat alles kan en alles mag. Alle leden en gasten zijn verplicht om maskers te dragen bij binnenkomst. Die mogen later wel afgenomen worden, als clubleden daar zelf voor kiezen. Mannen zijn verplicht een smoking te dragen als ze arriveren, van vrouwen wordt verwacht dat ze in avondkleding of lingerie de club betreden.

Lawner geeft trouwens nog mee dat hij en z’n twintigtal medewerkers nooit zelf deelnemen aan de feesten, en dus nooit zelf seks hebben in de club. Wél vinden Damon en zijn medewerkers het naar eigen zeggen prettig om af en toe toe te kijken op het gebeuren.