Hoezo, stijf en saai? Kate Middleton tweet wanneer Camila Cabello diefstal in Buckingham Palace bekent

27 november 2019

11u30

Bron: ANP 0 Celebrities Camila Cabello (22) was vorige maand op Kensington Palace om winnaars van de Radio 1's Teen Awards te ontmoeten. De zangeres stond er oog in oog met William en Catherine, maar dat was het niet het enige memorabele wat ze die dag meemaakte. Camila bekende dinsdagochtend in de Breakfast Show op BBC Radio 1 dat ze een potlood heeft gestolen nadat ze door dj Greg James was uitgedaagd.

De zangeres stopte het potlood in de handtas van haar moeder. “Mijn moeder zei: nee, we moeten het teruggeven. We moeten het potlood teruggeven en ik zei: nee, hij heeft me uitgedaagd, ik moet het potlood meenemen. Dus ik heb hem nog steeds”, biechtte ze op. “Het spijt me William en het spijt me Kate.”

De prins en zijn echtgenote lijken wel te kunnen lachen om de ‘diefstal’. BBC twitterde dat Greg de zangeres in de problemen had gebracht en richtte de tweet ook aan de officiële Twitter-account van William en Catherine. Zij reageerden met enkel een emoji van twee ogen, waarmee ze suggereerden dat ze Camila hadden betrapt.

Eerder grapte Greg op de radio al over prinses Charlotte na haar eerste schooldag. “Deze school is zo chique dat je elke dag je leraar een hand moet geven”, zei hij toen over hun dochter. Volgens de dj werd hij een paar weken later door William en Catherine op Kensington Palace met zijn grap geconfronteerd. Het koppel zou niet boos zijn geweest.

"I am sorry William, and I am sorry Kate." 😂 @GregJames getting @Camila_Cabello into trouble with @KensingtonRoyal is the sort of story we're here for. 👀 ✏️#CamilaCabello #Camilizerspic.twitter.com/sDhHCU7icn BBC(@ BBC) link