HOERA! Zo beleefde bekend Vlaanderen België - Japan

02 juli 2018

18u00 3 Celebrities Japan en België zorgden voor een thriller van formaat. De Japanners dwongen de Rode Duivels tot het uiterste en scoorden twee keer op vier minuten tijd. Roberto Martínez bracht dan Marouane Fellaini en Nacer Chadli in. Vertonghen zette de wederopstanding in. Invallers Fellaini en Chadli volgden. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd werd het nog 3-2. Zelden was een explosie van voetbalvreugde zo heftig. Kijk mee hoe bekend Vlaanderen de match beleefde.

Olga Leyers en Sieg De Doncker zijn op wereldreis voor de opnames van het nieuwe VTM-programma 'De Wereld Rond met 80-jarigen'. Ze verblijven momenteel in Tokyo (Japan), waar ze uiteraard supporteren voor onze Rode Duivels. In het hol van de leeuw dan nog wel.

Ianthe Tavernier deed het met rode horens en een rode tutu. Duivels en engelachtig tegelijkertijd.

Ruth Beeckmans zag dat het goed was.

On gagne!!! #waanzin #nevergiveup #alwayskeepsupporting #nooitgetwijfeld #topteam #redtogether #tousensemble #merci #unehistoirebelge

James Cooke deelt een foto met Gert Verhulst en Kat Kerkhofs. "We eat sushi for breakfast!", grapt hij.

We eat sushi for breakfast! 🍣#beljap #wtf #wk #ibiza

Waarschijnlijk de meest elegante duivelse supporter: Virginie Claes.

Yessss!!!!'n🎉🎉🎉🎉!! #gobelgium #duivelsesupporter #belginhartennieren #vivelabelgique #missbelgie #redtogether

Davy Gilles duimde mee met zijn gezin.

We duimen voor onze Rode Duivels #belgium #belgianreddevils #zonen #football #go #👍

Kathleen Aerts kreeg het bijna aan haar hart tijdens deze zenuwslopende match. "Niet goed voor mijne tikker."

Man man man... ni goe voor mijne tikker 🙈🙈🙈 Congrats Red Devils!!! #WK #finalsherewecome #gamijntickeralboeken

Game face on: Brahim toont zich van zijn meest strijdvaardige kant met een indringende blik.

#reddevils like a Boss! #goal #forthewin

"#held", meer woorden maakt Roel Vanderstukken er niet aan vuil.

#held

Tiany Kiriloff liet zich voor haar selfie inspireren door Gisele Bündchen.

Spot the 7 differences - selfie 🤣

Gilles Van Bouwel vergiste zich van T-shirt...

I swear to God, I didn't wear this T-shirt on purpose... #fail #redtogether #belgium #beljap

Peter Van de Veire viert de overwinning met een lekker bordje sushi.

Zeg vriendjes! We eten ze op hé! #sushi #beljap JAAAAAAAAA! PAN!

Katja Retsin supporterde vanavond met manlief en kroost.

Sing for Belgium! 🖤💛❤️ #goreddevils #tousensemble #rodeduivels #evenonholiday #supportfromabroad #itsafamilything

"VOETBAL DUS", schreef Evi Hanssen.

⚽️VOETBAL DUS ⚽️#rodeduivels #reddevils #diablesrouges #tousensemble #redtogether #beljpn🇧🇪🇯🇵

Jawel: ook Sandra Bekkari zondigt wel eens. "Als de Belgen spelen, stekken we een frietje."

Als de Belgen spelen stekken we een frietje 🖤💛❤️ Gogogo #reddevils 👊

Ook Sam De Bruyn deed mee, vanop de TGV.

Rij eens rustiger TGV, anders gaat er hier weinig match gestreamd worden 🙃⚽🇧🇪 #RedTogether #BELJPN #BEL #JPN #Worldcup

Erika Van Tielen moedigde de Rode Duivels aan samen met haar zoontje.

Strike your national anthem pose! 😉The game is on. #littlerowen #beljap #russia2018 #redtogether #jbcfamily 🇧🇪⚽️

Ook Lesley-Ann Poppe en haar zoontje staken onze Duivels een hart onder de riem.

Klaar om met mijn oudste zoon te supporteren voor België! Eentje in tenue en eentje wat minder in tenue 😜

Zelfs de hond van Heidi Van Tielen deed mee!

België-Japan. Doggy style. 🇧🇪😍

Playboy-model Debby Gommeren, die inmiddels al een tijdje terug in ons land vertoeft, wil onze rode duivels een hart onder de riem steken tijdens dit WK.

Kate Ryan moedigde onze Rode Duivels aan met een wijntje erbij: "Komaan mannen!"

Komaan manne! #redtogether #Belgium #wk2018 #worldcup2018 wenke dabaaai 😎🙏🌟🤸‍♂️💪🏻❤️ #gezellig #fincalaestacada

Ook Cath Luyten volgde de match. Leuk detail: de naam van haar echtgenoot Frank Raes prijkt op haar tenue.

Studio Brussel-dj Eva Roo koos voor een aangepast aperitiefhapje.

Nog iemand een klein hongerke? 🔥🇧🇪 #BELJAP

Sportjournalist Ruben Van Gucht volgt alles op de voet vanuit Rusland. Hij kreeg nu het gezelschap van zijn jongste broer.

Nee, dit is geen plaatselijke Rus. Wel mijn jongste broer. Niks dan liefde. Ook duizenden kilometers van huis ❤️😎💪

Weervouw Jill Peeters vroeg een Japanse collega om een voorspelling.

De dochter van 'Familie'-acteur Maxime De Winne koos een aangepast ijsje bij deze zomerse temperaturen.

Eindelijk eens geen roze ... #dank #ijsboerke #belgianicecream #pleziervanhier #belgianreddevils

Ook Joke van de Velde lust wel wat sashimi.

Tonight we re having #sashimi België-Japan #wk2018