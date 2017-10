Hoe Werner De Smedt zich klaarstoomde voor 'Het Tweede Gelaat': "Fitnessen en het ziekenhuisdieet" TK

Werner De Smedt en Koen De Bouw Celebrities Vandaag komt 'Het Tweede Gelaat' uit in de bioscoopzalen, waarin Werner De Smedt (47) nog eens in zijn rol van Freddy Verstuyft kruipt. Geen gemakkelijke opgave, zo blijkt. In TV Familie vertelt hij hoe zwaar de voorbereidingen waren.

Werner verscheen niet zomaar op de set. "Toen ik in 2003 voor het eerst Freddy Verstuyft speelde - in 'De Zaak Alzheimer' - was ik nog een frisse dertiger. Maar privé zat ik in een mindere periode, want drank en drugs beheersten mijn leven. Gelukkig voel ik mij intussen al lang een veel beter mens. Maar er was wat werk aan, hoor. Op mijn leeftijd krijg je als man makkelijk een buikje... Ik wilde een afgetraind lichaam, want er zitten een aantal pittige vrijscènes in de film. En dan wil ik er niet als een papzak uitzien, natuurlijk. Daarom ben ik serieus beginnen te fitnessen."

"Ik had nog nooit zo fanatiek getraind", vertelt hij. "En weet je, ik leef best gezond, maar ik rook. Ik moest Dus ja, ik moest me fysiek serieus klaarstomen voor 'Het Tweede Gelaat'. Ik heb op voorhand trouwens ook een speciaal voedingsregime gevolgd: het ziekenhuisdieet. Ken je dat? Da's een crashdieet gebaseerd op eiwitten en tomaten waarmee je in vijf dagen vijf kilo kan afvallen. Zéér efficiënt, hoor. En nog beter: alles wat ik mocht eten, lust ik graag. Ik dronk ook nog eens speciale shakes als ik ging fitnessen."

Een dagcrème smeren, dat ziet hij dan weer minder goed zitten. "Nee, voor mij geen crèmekes en lotions om rimpels tegen te gaan. Niet dat ik daar zoveel last van heb. Maar gefrunnik aan m'n gezicht... Hm, liever niet. Ik zit voor m'n job ook niet graag in de schminkstoel. En bij de kapper laat ik niet graag mijn haar wassen."

