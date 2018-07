Hoe Kylie Jenner (20) een fortuin van 900 miljoen dollar opbouwde Suzanne Borgdorff

12 juli 2018

19u24

Bron: AD 0 Celebrities Op je 20ste binnen drie jaar tijd 900 miljoen dollar ( circa 768 miljoen euro) verdienen . Kylie Jenner, die op de cover prijkt van zakenblad Forbes als de aankomend jongste miljardair ooit, lukte het zonder al te veel moeite. Hoe? Door haar eigen make-uplijn Kylie Cosmetics heel slim in de markt te zetten.

Wat haar wereldberoemde halfzus Kim Kardashian deed voor billen, heeft Kylie gedaan voor volle lippen. De knappe dochter van Bruce (inmiddels Caitlyn) Jenner en Kris Jenner runt een imperium waar menig make-upfanaat jaloers op is.



Kylie Cosmetics werd amper drie jaar geleden gelanceerd met een simpele lipkit van 29 dollar. De matching set bestaande uit een lipstick en lipliner haalde binnen een mum van tijd 630 miljoen dollar binnen. Tel daar de vervolgens gelanceerde make-up bij op - oogschaduw, concealer, mascara, ga zo maar door - en de teller komt uit op een duizelingwekkende 800 miljoen dollar. Volgens Forbes is al dat geld van Kylie zelf.



Voor de promotie van schoenen van Puma en kleding van PacSun werd ook nog een verdienstelijk bedrag op haar bankrekening bijgeschreven. En vlak Kylies deel in de realityreeks 'Keeping Up With The Kardashians,' waarin het wel en wee van Kris Jenner en haar dochters Kim, Khloé en Kourtney wordt gevolgd, niet uit. Voor haar rol en die van haar twee jaar oudere zus Kendall in de spotlights betaalt de Amerikaanse zender E! Entertainment maar wat graag.

SUMMER COLLECTION LAUNCHING THIS FRIDAY THE 13TH ☀️ watch my snap or insta stories to see the reveal! @kyliecosmetics Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 09 jul 2018 om 23:39 CEST

Geheime wapen

Met haar miljoenenvermogen is Kylie hard op weg om Facebookbaas Mark Zuckerberg naar de kroon te steken. Hij werd de jongste miljardair ooit op 23-jarige leeftijd. Forbes verwacht dat La Jenner hem volgend jaar gemakkelijk inhaalt. Zus Kim K. is een 'kleintje' vergeleken bij de make-upgoeroe; haar vermogen is goed voor 350 miljoen dollar.

Gevraagd naar haar geheime wapen, antwoordde Kylie eerder dat ze als Generatie Z-meisje veel - zo niet alles - te danken heeft aan de kracht van sociale media. De zeven fulltime en vijf part-time medewerkers van Kylie Cosmetics beseffen maar al te goed dat Kylies instagramaccount 110 miljoen volgers heeft. Tel daar nog 25 miljoen twitteraars bij op. "Het is een fantastisch platform. Ik heb heel gemakkelijk toegang tot mijn fans en mijn klanten", aldus Kylie. Daar staat wel tegenover dat ze ongeveer elk uur via Instagram of Snapchat van zich moet laten horen. Welke lippenstift is hot? Met welke mascara krijg je de perfecte oogopslag?

Gelukkig voor de selfmade bijna-miljardair, die in februari beviel van dochter Stormi, is make-up haar passie. "Al op de basisschool droeg ik paarse oogschaduw", vertelde Kylie eerder. "Ik voelde me er minder onzeker door en ik keek de hele dag naar tutorials op YouTube."



Dat ze jaren later de cover van Forbes heeft gehaald, maakt haar dankbaar. "Ik kan niet geloven dat ik deze foto met jullie deel", luidde het berichtje naar haar fanbase gisteren. "Dank jullie wel allemaal voor de erkenning. Ik ben zo gezegend dat ik elke dag kan doen waar ik dol op ben. Mijn droom is uitgekomen!"

wow. i can’t believe I’m posting my very own @forbes cover. thank you for this article and the recognition. I’m so blessed to do what i love everyday. i couldn’t have dreamt this up! #KylieCosmetics Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 11 jul 2018 om 16:00 CEST

thanks @voguemagazine ✨ Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 27 jun 2018 om 21:29 CEST