Hoe Khloe Kardashian haar babykilo’s verloor: “Een maand lang elke dag sporten” TK

08 juli 2019

21u48

Bron: Metro UK 0 Celebrities Het leven als een Kardashian loopt niet altijd over rozen. Als je van je lichaam je beroep maakt, wil dat immers ook zeggen dat je er altijd goed moet uitzien. Khloé Kardashian kan daarvan meespreken, want zij had heel wat moeite om haar babykilo’s eraf te krijgen.

In een preview voor het nieuwe seizoen van ‘Revenge Body’, de realityreeks waarin Khloé mensen helpt om af te vallen, praat de Kardashian-telg met moeder Kris over het overgewicht dat ze overhield na haar bevalling. “Toen ik na bevalling van True (haar dochter, red.) voor het eerst weer in de sportschool stond, kon ik gewoon niets meer”, aldus Khloé. Ze was tijdens haar zwangerschap zo’n 20 kilo aangekomen en de eerste weken was het echt afzien, vertelt ze. “Je moet echt je lichaam een schok geven en volhouden, en uiteindelijk begonnen de kilo’s te verdwijnen. Ik heb 30 dagen lang elke dag gesport. Niet per se heel intens, soms was het maar een half uurtje cardio. Ik deed wat lukte terwijl True aan het slapen was.”

Ze is nog niet al haar overtollige kilo’s kwijt. “Maar ik voel me wel comfortabel”, klinkt het. Mama Kris gaat daar ook duidelijk mee akkoord. “Je ziet er fantastisch én gezond uit.” De moeder der Kardashians kan trouwens ook meespreken over extra babygewicht. “Toen ik beviel van Kourtney (de oudste Kardashian-zus, red.), paste ik een maand lang in geen enkele broek”, aldus Kris. “Je denkt dat al dat gewicht er mee uitkomt met de baby, en dan vraag je je af waarom al die kilo’s er nog aanhangen eens je thuiskomt uit het ziekenhuis. Ik dacht de hele tijd dat ik superwoman was, maar kreeg mijn jeans niet over mijn knieën.”