Hoe K-pop-fans er via TikTok en Twitter in slagen om Trump te boycotten Freek Evers

22 juni 2020

09u30

Bron: De Morgen 0 Celebrities President Donald Trump verwachtte een tot de nok gevulde BOK-arena vol supporters voor zijn allereerste verkiezingsbijeenskomst in Tulsa in Oklahoma. Heel wat zitjes bleven echter leeg. Amerikaanse media berichten over tieners die op slinkse wijze de bijeenkomst boycotten.

Meer dan een miljoen mensen zouden zich geregistreerd hebben voor de eerst verkiezingsrally op zaterdag in Tulsa, in de staat Oklahoma. Dat tweette Brad Pascale, die de verkiezingscampagne van Trump leidt, maandag al. Toen Trump zaterdag zijn supporters toesprak, bleken heel wat van die mensen niet te zijn opgedaagd. In de BOK-arena, waar plaats is voor 19.999 mensen, bleef een derde van de blauwe stoeltjes leeg. Volgens Tim Murtaugh, woordvoerder van Trumps campagne, waren heel wat mensen niet binnengeraakt omdat tegenstanders van Trump de toegang blokkeerden.

In The New York Times, Bloomberg en andere Amerikaanse media lezen we een andere mogelijke verklaring. Zo beweert een groep TikTokkers (gebruikers van het sociale medium TikTok) en fans van Koreaanse popmuziek, die heel actief zijn op datzelfde TikTok, dat zij de verkiezingsrally van president Trump geboycot hebben. Toen het campagneteam op 11 juni opriep aan kiezers om zich online te registreren voor de bijeenkomst, deelden de tieners die boodschap onder elkaar. Ze spoorden elkaar aan om zich te registreren voor het event en niet op te dagen.

De tieners deelden hun actie op sociale media met boodschappen als ‘Oh no, I signed up for a Trump rally, and I can’t go’, geeft The New York Times als voorbeeld. Dergelijke boodschappen werden binnen de 24 tot 48 uur opnieuw verwijderd om te vermijden dat de media het verhaal te snel zouden oppikken. Of de actie van de tieners op sociale media effectief de oorzaak is van de lege zitje in het stadion, is moeilijk te verifiëren, schrijft The New York Times. Maar dat maakte tieners op Twitter en Tiktok niet uit. Die vierden alsof het hun overwinning is.

kpop stans really ruined trumps rally... i LOVE this song pic.twitter.com/sZXYUO5EtM lily⁷(@ lilynotlilly) link