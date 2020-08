Hoe James Blunt als student scheurbuik opliep: “Door protestactie tegen vegans” TK

23 augustus 2020

06u46

Bron: ANP 0 Celebrities James Blunt heeft in een podcast bekend dat hij tijdens zijn studententijd leed aan scheurbuik, een ziekte die vroeger vooral voorkwam bij zeelieden of piraten die kampten met een tekort aan vitamine C. James plunderde weliswaar zelf geen schepen, maar ontwikkelde de ziekte als gevolg van zijn afkeer voor zijn medestudenten.

De online-grappenmaker, die bekendstaat om zijn gevatte reacties op Twitter, vertelde dat hij in de jaren 90 aan de universiteit van Bristol een van de weinige jongens in zijn jaar was. "Er waren zo’n 170 meisjes en maar drie jongens, en al die meiden waren óf vegetariër óf vegan", aldus James. "Dus uit principe besloot ik om carnivoor te worden en alleen op gehakt en kip met wat mayonaise te leven."

Die beslissing had zo zijn gevolgen. "Na zes tot acht weken werd ik nogal ziek en besloot ik naar de dokter te gaan en die zei 'ik denk dat je de symptomen van scheurbuik hebt.'" Mensen met scheurbuik hebben onder meer last van zwellingen en bloedingen, bijvoorbeeld op het tandvlees. Ook stijve, pijnlijke ledematen en slappe benen zijn mogelijk. De dokter zei James dat hij toen iedere dag sinaasappelsap moest drinken, “wat er vervolgens weer voor zorgde dat ik maagzuurproblemen kreeg”. Gelukkig is het intussen allemaal goedgekomen met de Britse ‘You’re Beautiful’-zanger.