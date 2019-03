Hoe is het eigenlijk met de kinderen van Michael Jackson? Harmen van Dijk

14 maart 2019

11u24

Bron: Trouw 0 Celebrities De kinderen van Michael Jackson hebben al veel voor hun kiezen gehad. De nieuwe beschuldigingen aan het adres van hun vader in de documentaire ‘Leaving Neverland’ hakken er stevig in.

Dat Neverland, het landgoed van Michael Jackson, eerder een spookhuis dan een pretpark was, daarvan is de wereld inmiddels wel overtuigd. Nu ja, een legertje verstokte fans houdt vol dat Wade Robson en James Safechuck hun beschuldigingen over misbruik allemaal hebben verzonnen. En familieleden van de King of Pop noemen de documentaire ‘Leaving Neverland’ zelfs een ‘lynchpartij’. Voor hen staat er dan ook meer op het spel dan slechts de herinnering aan een geliefd idool. Volgens het tijdschrift Billboard brengt de nalatenschap van de zanger jaarlijks 25 miljoen dollar op.

Het drietal heeft altijd gezegd dat het leven met hun vader bizar maar liefdevol was en dat ze hem erg missen

