Hoe het auto-ongeluk het leven van Kevin Hart veranderde: “Ik wil het beter doen dan voordien” SDE

05 februari 2020

18u13

Bron: Men's Health 0 Celebrities In september vorig jaar raakte Kevin Hart (40) betrokken bij een ernstig ongeval. De acteur brak zijn ruggengraat op drie plaatsen en moest lange tijd revalideren. Dat bracht hem tot nieuwe inzichten, vertelt hij in het magazine Men’s Health.

“Ik probeer niet terug te gaan naar waar ik voordien was”, zegt Kevin Hart in Men’s Health. “Ik wil het beter doen. Het is eigenlijk een wederopstanding. Dat is de beste manier waarop ik het kan zeggen. Ik heb het gevoel dat een andere versie van mezelf op dat moment gestorven is, en dat deze nieuwe versie geboren werd om alles beter te begrijpen en om het beter te doen."

Van het ongeval zelf herinnert de acteur zich niets meer. “Ik kan je er niets over vertellen. Is dat niet angstaanjagend? Het eerste dat ik me herinner, is dat ik samen met mijn vrouw in de ziekenwagen zit.” Zijn tijd in het ziekenhuis veranderde hem, klinkt het. “Het kwam allemaal neer op vier muren. In de beperkte ruimte van die vier muren bevonden zich mijn vrouw, mijn broer, mijn kinderen en mijn vrienden - allemaal om de beurt. En ik kreeg de kans om na te denken over wat belangrijk is, en dat is beroemdheid niet. Geld is het niet. Juwelen, auto’s of horloges zijn het niet. Wat belangrijk is zijn relaties.”

(Lees verder onder de foto.)

En aan die relaties wil Kevin nu éxtra hard werken. In augustus 2016 stapte Kevin in het huwelijksbootje met Eniko Parrish, maar niet lang daarna kwam uit dat hij haar bedrogen had. Parrish vertelt in het magazine: “Er waren veel momenten waarop hij er wel was, maar niet écht aanwezig was. Ik wil niet zeggen dat hij eerder geen familieman was, maar voor het ongeval heeft hij heel wat tijd gemist door werk. Hij heeft gezegd dat hij dat wilde goedmaken.” En Kevin voegt eraan toe: “Ik geloof sterk dat wie zijn billen brandt, op de blaren moet zitten. Als je iets gedaan hebt, dan is dat zo. Er is geen speelruimte. Je kan het aanpakken, en dan kan je verdergaan.”