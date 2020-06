Hoe Gwyneth Paltrow evolueerde van gerespecteerde actrice tot CEO van knettergek zakenimperium: “We willen taboes doorbreken”

Celebrities

In 1999 won ze nog een Oscar voor haar rol in ‘Shakespeare in Love’, vandaag is Gwyneth Paltrow (47) vooral bekend om de bijzondere objecten die ze op haar lifestyleplatform Goop verkoopt. Van originele seksspeeltjes en dubieuze vitaminepillen tot haar recentste ‘verwezenlijking’: een geurkaars die naar haar orgasme ruikt . Hoe knettergek het ook mag lijken, het zakenimperium van de actrice is inmiddels meer dan 225 miljoen euro waard. “Wanneer er geen wetenschappelijk bewijs bestaat, dan vermelden we dat ook altijd héél duidelijk”, zegt Paltrow in een exclusief interview.