Hoe gaat het nu nog met Arthur van Schuif Af? "Dankzij Ingeborg in de spirituele wereld" MK

24 augustus 2018

11u50 3

Arthur Reijnders vertolkte de rol ‘Arthur’ in de succesvolle kinderserie ‘Schuif Af’ tussen 1989 en 2006. Vandaag staan de overblijfselen van het kleurrijke Chateau Arthur nog steeds in zijn tuin. Hoe is het nu met hem?