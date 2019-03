Hoe gaat het eigenlijk nog met Bubbles, de chimpansee van Michael Jackson? Harmen van Dijk

25 maart 2019

12u00

Hoe zou het nog zijn met Bubbles, de chimpansee van de in 2009 overleden Michael Jackson? Waar Choupette van Karl Lagerfeld een heel fortuin heeft om op terug te vallen, was dat voor de arme Bubbles wel even anders.

Bubbles kreeg volgens de eerste rapporteringen een mooie 2 miljoen ­dollar na de dood van de popster, maar niets bleek minder waar. De chimp (34) woont tegenwoordig met een groep soortgenoten in een opvangcentrum voor mensapen in Florida. Volgens oprichtster Patti Ragan is hij daar erg gelukkig. Maar Michael liet hem niets na, ­vertelde ze de Britse krant Daily Mail. In de jaren 80 waren Bubbles en Michael onafscheidelijk, samen reisden ze de wereld rond. De chimp had een trainer, een nanny en een glittergarderobe. Hij kon de Moon­walk doen en mocht uit de koelkast halen wat hij wilde. Maar toen Bubbles ouder en sterker werd, moest hij weg. Hij was – geen cynische grap – te ­gevaarlijk voor kinderen.

Uiteindelijk vond Bubbles een liefdevol thuis bij Patti. Hij maakte voor het eerst – heel verlegen – kennis met vrouwtjeschimps, en mannetje Ripley werd zijn beste vriend. Behalve ravotten met de anderen bleef ook zijn lange verblijf in een artistieke omgeving merkbaar: Bubbles schildert, en niet onverdienstelijk: in 2017 werden in een galerie in Miami nog vijf doeken van hem verkocht voor 3.000 dollar. Dat was een mooie bijdrage in de kosten van zijn onderhoud. Want Michael betaalde daar nooit een cent voor, zegt Patti.

Er gaat ook een verhaal rond dat Bubbles in zijn jonge jaren werd mishandeld. De beschuldiging kwam bepaald niet van de eerste de beste: chimpansee-expert Jane Goodall vertelde het in 2014, ze had Michael er destijds op aangesproken, zei ze. Maar ­verzorgster Patti gelooft het niet. “Het is duidelijk dat er van hem werd gehouden, anders had hij nu niet zo’n lief karakter.”