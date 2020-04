Hoe één zakelijke beslissing leidde tot “de ergste week" in het leven van Victoria Beckham SDE

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Vorige week nam Victoria Beckham (46) de beslissing om dertig medewerkers van haar modebedrijf over te schakelen op technische werkloosheid. Het kwam haar op enorm veel kritiek te staan.

Net zoals zoveel andere werkgevers, nam Victoria Beckham vorige week de beslissing om een deel van het personeel van haar modehuis technisch werkloos te maken. Een nieuw programma van de overheid, dat ervoor moet zorgen dat niemand tijdens de coronacrisis volledig zonder inkomen komt te zitten, voorziet namelijk dat iedereen die technisch werkloos wordt verklaard, toch 80% van zijn of haar normale loon krijgt. In Victoria’s geval, zou het gaan om dertig werknemers, goed voor zo'n 257.147 euro, zo berekenden de Britse media. Dat geld wordt uiteraard betaald door de Britse belastingbetalers.

Zij vinden het echter niet kunnen dat een vrouw die zo'n 385 miljoen euro op de bank heeft staan en zichzelf in november nog 43,4 miljoen euro uitkeerde, nu hulp aan de staat vraagt om haar werknemers te betalen. “Jaar na jaar verliest ze geld", schreef Piers Morgan op zijn sociale media. “Ze wordt gered door haar enorm rijke echtgenoot David Beckham. Sorry, maar deze regeling is niet bedoeld voor prima donna miljonairs zoals jij.” En komiek Ricky Gervais likete een tweet die zei: “Die fucking Beckhams. Sorry, maar ik ben echt klaar met hen. Ze moesten zich schamen.”

Solliciteren

Wat de zaak nog erger maakt, is dat Victoria tegelijkertijd op zoek lijkt naar nieuw personeel. Zo getuigt een vrouw dat ze een telefoontje kreeg van rekruteringsbedrijf Hays om te zien of ze wilde solliciteren voor een job als brand manager, met een loon van 91.430 euro. “Hoe kun je rechtvaardigen dat je geld van de overheid aanneemt om je personeel tijdelijk werkloos te maken, maar dat je tegelijkertijd iemand een hoog loon aanbiedt, met mogelijk zes cijfers?” vroeg de vrouw - die anoniem wenst te blijven - zich af.

Het programma van de overheid is bedoeld voor bedrijven die hun huidige personeel niet aan het werk kunnen houden, omdat het bedrijf getroffen is door het coronavirus. Oliver Dowden, de staatssecretaris van Cultuur reageerde zo op de situatie: “Elke persoon en elk bedrijf moeten zichzelf afvragen of ze wel afhankelijk moeten zijn van de belastingbetaler, want het programma is bedoeld voor wanneer je het geld niet hebt om iemand in dienst te houden. Dan kan je op de overheid rekenen om ontslagen te vermijden. Je zou het alleen moeten gebruiken als het echt nodig is.”

Mokkende Victoria

Victoria zelf kan naar verluidt niet geloven dat ze zoveel kritiek krijgt. “Er werden heel veel crisistelefoontjes uitgewisseld om te bespreken hoe ze zouden moeten reageren", zegt een bron. “Het is geen overdrijving om te stellen dat Victoria aan het mokken was. Ze is het gewoon dat David kritiek krijgt, maar zij is nog nooit zo erg onder vuur komen te liggen. Af en toe wordt er wat gelachen omdat ze niet zo goed kan zingen of omdat ze nooit lacht, maar nooit zoals dit.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit - zoals het PR-team van Victoria liet weten - “de ergste week uit haar leven” is. “Ze is erg van streek”, vertelt een vriend. “Ze vindt het niet eerlijk dat zij zoveel kritiek krijgt voor iets dat heel veel bedrijven doen.”

Er moest dan ook nagedacht worden over een manier om de schade te beperken. “Er werd gediscussieerd of het bedrijf het belastingsgeld wel moest aannemen, maar uiteindelijk besloten ze dat het verhaal langer zou aanslepen als ze dat zouden doen." De dertig medewerkers worden dus nog steeds op technische werkloosheid gezet, maar Victoria en haar team kozen ervoor om haar luxueuze levensstijl deze week toch iets minder uit te spelen. Geen foto’s en filmpjes van de familie die samen koekjes bakt of t-shirts verft meer: allemaal in de hoop dat het publiek haar zou vergeten. Niets is echter minder waar.

Slechte papieren

De beslissing trekt de aandacht ook opnieuw naar de financiële toestand van Victoria’s modemerk. Het label heeft sinds z'n oprichting nooit echt winst gemaakt - integendeel. Echtgenoot David heeft al verschillende keren moeten inspringen en kapitaal moeten injecteren om het bedrijf toch een beetje rendabel te maken. Toch weigert Victoria om haar label los te laten: “Het is haar baby, haar trots en vreugde", vertelt een vriendin. Maar dat ze vorig jaar brak met Simon Fuller, die hielp om het modelabel op te richten, heeft haar - en de zaken - toch pijn gedaan. Het is dus meer dan ooit afwachten of Victoria én haar kledingmerk de coronacrisis zullen overleven.