Hoe doet hij het? Pharrell Williams is 45 maar ziet er nog steeds twintiger uit

06 april 2018

13u20

Hoera! Pharrell Williams mocht gisteren 45 kaarsjes uitblazen. Veertien jaar geleden is het ondertussen dat de Amerikaanse zanger als bandlid van N.E.R.D doorbrak met het nummer 'She Wants To Move'. Toch is Williams in al die tijd nog bijna geen haar veranderd. Velen stellen zich de vraag wat zijn geheim is achter die eeuwige jeugdigheid. Tot op heden moeten we het antwoord helaas schuldig blijven.