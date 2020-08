Hoe de dochter van Kurt Cobain haar erfenis er in een mum van tijd doorjoeg



Jana Valcke

21 augustus 2020

Frances Bean Cobain (28), dochter van Nirvana-frontman Kurt Cobain, heeft haar miljoenenerfenis van negen miljoen al opgesoupeerd nog voor ze het goed en wel besefte. Financiële zorgen zal dochter Cobain echter niet snel hebben, want ze ontvangt maandelijks wel nog steeds een cadeautje in de vorm van 65.000 euro op haar bankrekening. Voormalig Nirvana-frontman Kurt Cobain stapte uit het leven toen zijn dochter amper twee jaar oud was.

Hoe enorm de erfenis op het eerste moment ook leek, dochter Frances Cobain kreeg het op relatief korte tijd klaargespeeld om de miljoenen euro’s die ze erfde, allemaal op te spenderen. De dochter van Cobain en ‘Hole’-zangeres Courtney Love, geeft toe dat ze jaren boven haar stand leefde en niet met het immense bedrag kon omgaan. Frances is enig kind, waardoor zij het overgrote deel van Cobains nalatenschap ontving na zijn dood in 1994.

Geen advies

Frances mag dan al een groot deel van het fortuin kwijt zijn, ze ontvangt maandelijks nog steeds bijna 65.000 euro op haar rekening. “Ondanks dat enorme inkomen heb ik wel jaren veel te veel geld uitgegeven”, gaf ze recent toe. Tijdens een openhartig gesprek in RuPauls podcast vertelde ze dat ze nooit advies kreeg of leerde hoe ze met geld moest omgaan. “De enige manier waarop mij werd getoond hoe ik moest leven, was door alles in overmaat en boven mijn stand te doen. Ik realiseerde me dat ik me anders moest gaan gedragen en een normaler leven moest leiden.”

Ze voegde er nog aan toe dat ze altijd al moeilijk omkan met haar vaders geld: “Ik kan er niet mee om omdat het geld is van iemand die ik nog nooit ontmoet heb, laat staan dat ik het zelf verdiend heb. Het lijkt bijna op een gigantische lening waar ik nooit van verlost zal geraken.” De 28-jarige heeft besloten om haar uitgaven fors terug te draaien en soberder te leren leven. Frances wil in de toekomst vooral zinloze uitgaven vermijden. “Ik bestel bijvoorbeeld altijd een heel luxueuze Uber-rit, ook als het amper vijf minuten rijden is. Ik besef nu ook dat dat compleet nodeloos is en ik dus beter een normale Uber kan bestellen, zoals iedereen doet”, neemt ze zich voor.

Nuchter

Dochter Cobain had ook nog iets over haar moeder, Courtney Love (56), te zeggen. De Hole-zangeres worstelde al haar hele leven lang met drank- en drugsproblemen, maar beweert nu al een tweetal jaar nuchter te zijn. “Als mijn moeder op de goede en gezonde weg is, is ze een van de meest intelligente en vriendelijkste mensen die ik ooit heb ontmoet”, vertelt Frances. “Ze is zo empathisch en intelligent, maar weet niet altijd hoe ze daarmee moet omgaan en dan wordt ze zo zelfdestructief”, gaat ze verder. Na jarenlang ontkennen gaf de 56-jarige zangeres nog toe dat ze eenmalig heroïne gebruikte toen ze zwanger was van dochter Frances.