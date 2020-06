Hoe de bliksem Sharon Stone bijna fataal werd: “Ik werd alle kanten op geslingerd” TDS

12 juni 2020

14u42

Bron: ANP 0 Celebrities In haar biografie ‘The Beauty of Living Twice’, In haar biografie ‘The Beauty of Living Twice’, die later dit jaar verschijnt , vertelt Sharon Stone (62) dat ze oog in oog met de dood heeft gestaan. Daarover gaf de ‘Basic Instinct’-actrice een klein voorproefje in de podcast ‘Films To Be Buried’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik was een strijkijzer met water aan het vullen toen de bliksem bij mij thuis insloeg. Dat was heel heftig. Ik had een hand op de kraan en met mijn andere hand hield ik het strijkijzer vast. Het water kwam uit de put die naast mijn huis ligt en die put werd geraakt door bliksem. Alles sloeg op hol in de keuken toen dat gebeurde”, aldus Sharon.

Ze vervolgt: “Ik werd alle kanten op geslingerd vanwege de kracht van de bliksem. Uiteindelijk belandde ik met een ferme klap tegen de ijskast aan. Mijn moeder was erbij en zag het voor haar eigen ogen gebeuren. Ze gooide me meteen in de auto om naar het ziekenhuis te gaan. Ik weet daar niks meer van, want ik was bewusteloos. Ik heb 10 dagen lang allerlei testen moeten ondergaan, totdat alle elektriciteit uit mijn leven verdwenen was. Het is een bizar, maar waargebeurd, verhaal.”

LEES OOK:

Geheugenverlies, miskramen en haar ‘ondergang’ in Hollywood: Sharon Stone giet diepste geheimen in nieuw boek

Sharon Stone werd na haar ernstige beroerte compleet genegeerd door Hollywood