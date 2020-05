Hoe de 18-jarige zoon van Elizabeth Hurley van de ene op de andere dag plots miljonair werd Redactie

28 mei 2020

13u00

Bron: TV FAMILIE 0 Celebrities Damian, de zoon van de Britse actrice en model Elizabeth Hurley (54), is 18 jaar geworden. Dat leverde hem een héél opvallend cadeau op: Damian kan nu beschikken over het fonds dat zijn vader, de Amerikaanse multimiljonair Steve Bing (55), voor hem bij elkaar spaarde. Daar zit al een aardig bedrag in: Damian krijgt liefst 2 miljoen euro, schrijft weekblad TV Familie.

Niet dat de jongeman dat geld zomaar in de schoot geworpen krijgt, hoor. Want Steve Bing betwistte na Damians geboorte dat hij zijn vader was. En ook daarna weigerde de Amerikaan de vaderrol op zich te nemen. “Liz is daar nog altijd rázend om”, weet een Britse showbizzjournalist. “Daarom wou ze ook per se bewijzen dat Steve wél de vader is. Ook om haar imago te redden. Ze wou duidelijk maken dat ze geen vrouw is die zomaar met iedereen tussen de lakens duikt. Steve was toen de enige met wie ze het bed deelde. Liz was er dus zeker van dat Damian zijn kind is. En dus dwong ze voor de rechtbank een DNA-test af. Die bewees onomstotelijk dat Steve Bing wel degelijk Damians vader is.”

Steve Bing, die ervan uitging dat Liz Hurley op geld uit was, stelde voor om haar een soort van alimentatie te betalen: 150.000 euro per maand. “Maar een vader voor Damian zijn, dat bleef hij weigeren. Steve wou enkel financieel bijdragen”, zo klinkt het. “En dat heeft Liz geweigerd. Als Steve niet écht de papa van Damian wilde zijn, dan mocht hij zijn geld ook houden. Ze wou geen cent van hem.” Een rechter was evenwel van oordeel dat Liz Hurley dat niet in de plaats van haar zoon mocht beslissen. En dus werd Steve Bing verzocht om een fonds voor zijn zoon aan te leggen. De jongen zou daarover kunnen beschikken zodra hij meerderjarig zou worden. En dat is nu dus gebeurd.

Shopverslaafd

Velen in de entourage van Liz en en haar zoon vragen zich nu af hoe Damian met die centen zal omspringen. “Hij kent de waarde van geld niet echt”, klinkt het. “Zijn mama heeft hem altijd verwend. Damian kreeg altijd alles wat hij wou. Ook van zijn beroemde peters: Elizabeths ex Hugh Grant, David Beckham en Elton John. Die jongen heeft altijd in luxe geleefd. Daardoor is hij shopverslaafd. En het moeten de duurste merken zijn. Je kan je afvragen of hij het wel zal aankunnen, al dat geld”

Maar Elizabeth Hurley spreekt dat tegen. Volgens haar zal Damian dat fortuin voorlopig niet aanraken. Omdat hij het niet nodig heeft. Damian verdient nu al zijn eigen centen. Als model en acteur. Hij is volgens z’n moeder bovendien geen uitgaanstype. “Hij zal zijn geld dus niet weggooien in discotheken”, zegt Liz. “Damian brengt zijn tijd liever in de natuur door. Ik heb alle vertrouwen in mijn jongen. Hij is een slimme gast en ik heb hem goed opgevoed. Ik alleen, en niemand anders.”

