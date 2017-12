Hoe Cameron Diaz het huwelijk van Robbie Williams redde DBJ

16u22

Bron: ITV 0 AFP Robbie Williams Celebrities Robbie Williams is nog steeds gelukkig getrouwd met de Amerikaanse actrice Ayda Field, maar in het begin van hun relatie liep het niet allemaal van een leien dakje.

De voormalige Take Thatter vertelt in de ontbijtshow 'Lorraine' op ITV hoe hij tot drie keer toe brak met zijn vriendin en hoe Cameron Diaz hem aanzette om toch voor haar te kiezen.

"Ik had maar één devies: gij zult niet trouwen en gij zult geen kinderen krijgen", vertelt de 43-jarige zanger. "Plots werd ik verliefd op een meisje dat ervoor zorgde dat ik die beloftes moest breken."

Robbie kon niet met de verantwoordelijk overweg, maar dat veranderde dus allemaal toen de ster uit 'There's Something About Mary' binnenwandelde. "Op een avond ging ik uit met Drew Barrymore en Cameron Diaz en ik had het over een meisje waarmee ik juist had gebroken. Toen Cameron me erover hoorde vertellen zei ze dat het leek alsof de relatie nog niet over was. Op dat moment kreeg ik een klik en veranderde er iets. 'Ik moet met haar trouwen!', dacht ik toen. Ik stapte in een auto, klopte op haar deur en dat is het moment dat ik me aan haar overgaf", vertelt een romantische Williams.

Robbie en Ayda trouwden in 2010. Ze hebben twee kinderen, Theodora Rose (5) en Charlton Valentine (3).

ap Cameron Diaz