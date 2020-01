Hoe Cameron Diaz haar ‘pensioen’ beleeft: “Alles veranderde toen ze Benji leerde kennen” SDE

26 januari 2020

18u00

Bron: Page Six 0 Celebrities Amper vijf jaar geleden was Cameron Diaz (47) een van de meest gewilde actrices ter wereld. Maar plotseling verdween ze in de schaduwen. Waarom? Page Six zocht het uit.

In 2014 ging het Cameron Diaz voor de wind. Ze sierde de covers van verschillende tijdschriften, speelde mee in drie verschillende films (‘Sex Tape’, ‘The Other Woman’ en ‘Annie’) die samen wereldwijd meer dan 450 miljoen dollar in het laatje brachten en mocht voor de vierde keer gastvrouw zijn van het tv-programma ‘Saturday Night Live’. Maar plots verdween ze uit de spotlights. Ze gaf amper nog interviews en verscheen zelden nog in het openbaar. Dat ze op 3 januari op Instagram aankondigde moeder te zijn geworden, verbaasde dan ook de wereld.



Groeiende kinderwens

Waarom verdween Cameron zo plots uit het publieke leven? Volgens verschillende bronnen had die keuze alles te maken met de groeiende kinderwens van de actrice. Het liefdesleven van Cameron is altijd goed gevuld geweest. Relaties met Justin Timberlake, Matt Dillon en Jared Leto volgden elkaar op, maar toch vond ze nooit de ware. Dat vertelt een voormalige assistente van de actrice aan Page Six. “Cami leek altijd het meisje waarmee je een fijne tijd kon beleven. Het leuke, sexy meisje. Ze had een lange lijst vriendjes, maar bij niemand van hen voelde ze zich echt veilig.” Dat veranderde toen ze in 2014 Benji Madden ontmoette, de gitarist van Good Charlotte. “Met Benji veranderde haar denkwijze helemaal: ze werd huiselijker, gefascineerd door wellness. En ook al had ze altijd gezegd dat ze nooit had nagedacht over kinderen, veranderde dat allemaal toen ze hem ontmoette.” In januari 2015 trouwden Cameron en Benji.

Sindsdien stond Camerons leven in het teken van kinderen, zegt ook een vriendin van de actrice. “Ze probeerden zo lang om zwanger te worden. Ze deden accupunctuur, speciale diëten, IVF, supplementen ... Ze gingen naar de beste fertiliteitsartsen. Ze probeerden om te adopteren. Maar niets werkte." Raddix Chloe Wildflower, hun dochtertje, zou uiteindelijk via een draagmoeder ter wereld gekomen zijn. “Voor Cameron had een kindje prioriteit boven haar acteerwerk, boeken schrijven ... Welke carrière dan ook. Ze was gefascineerd.”



Alles zelf doen

Nu Raddix er eindelijk is, is het koppel dan ook dolgelukkig. “Ze heeft weinig interesse om weg te gaan”, zegt Camerons vriendin. “Benji is een geweldige verzorger. En ze zijn beide niet geïnteresseerd in een nanny. Ze willen het allemaal samen doen, zelf." Dat bevestigt ook een bron uit de muziekwereld: “Op dit moment wil Benji alleen maar zorgen voor Cameron en hun kleine meisje. Na vijftien jaar op tournee, wil je ook gewoon thuisblijven.”

Opnieuw aan de slag

Toch zou Cameron zo opnieuw aan de slag kunnen in Hollywood, klinkt het - als ze dat zou willen. “Er was geen filmstudio die haar niet zou aannemen toen ze nog acteerde", zegt een filmbons. “Ze zouden haar ook nu nog aannemen. Ze zouden speciaal voor haar projecten ontwikkelen. Maar ze zegt altijd nee.” Volgens de vriendin heeft dat ook te maken met het feit dat ze heel vaak voor dezelfde rol gecast wordt: die van knappe, leuke blondine. Die rollen maakten haar succesvol, want in 2013 was ze bijvoorbeeld de best betaalde actrice ouder dan 40, met filmopbrengsten van 3 miljard dollar: “Weinig actrices slagen daarin.” “Iedereen dacht dat Cami van de aandacht hield”, zegt de vriendin. “Maar eigenlijk wist ze gewoon hoe ze op de golven moest mee surfen, plezier moest maken en vrienden moest maken. Ik heb altijd gedacht dat ze meer was zoals haar personage in ‘Being John Malkovich’ dan alle sexy vrouwen die ze speelde. Ze is ongelofelijk bezield.”



Niet zo ambitieus

Vorig jaar gaf Cameron zelf - in een zeldzaam artikel in InStyle - nog aan dat ze niet zit te wachten op een terugkeer naar het witte doek. “Ik heb meer dan half mijn leven aan het publiek gegeven", schreef ze. “Ik mis het acteren niet. Op dit moment kijk ik naar de wereld van wellness. Maar wat ik ook doe, het moet iets zijn waar ik door gepassioneerd ben - iets dat moeiteloos aanvoelt." Volgens haar voormalige assistente zou dat wel eens schrijven kunnen zijn: “Ze hield ervan om boeken te schrijven", klinkt het. Cameron bracht al twee boeken uit: ‘The Body Book’ (2013) en ‘The Longevity Book’ (2016). “Ik wil wedden dat ze er een gaat schrijven over moeder worden wanneer je achter in de veertig bent.” Een andere insider voegt eraan toe: “Ze is ook altijd fan geweest van yoga, pilates en accupunctuur. Maar ze is niet zo ambitieus als Gwyneth (Paltrow, die website Goop oprichtte, red.).” Wat ze ook beslist om te doen, ze kan het nog wel even uitzingen. Ze heeft een geschat nettovermogen van 140 miljoen dollar. “Cam was heel slim op het einde van haar carrière", vertelt haar voormalige assistente. “Ze aanvaardde alleen een salaris van 1 miljoen dollar voor ‘Bad Teacher’ en verdiende daarna nog eens 40 miljoen dollar met de nevenovereenkomst.”

En voor nu denken Cameron en Benji maar aan één ding: “Pampers! Ze denken alleen maar aan pampers. En misschien een tweede baby.”