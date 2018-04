Hoe actrice Lize Feryn de grootste teleurstelling van haar vakantie beleefde: "Ik haat mijn stomme kop" DBJ

09 april 2018

14u16

Bron: Instagram 2 Celebrities "De zieligste Instagram Story ooit" noemde actrice en model Lize Feryn (25) haar reisverhaal. Ze was onderweg naar een onbekende bestemming, stond gepakt en gezakt klaar op de luchthaven, maar plots vielen alle plannen in het water.

De actrice uit 'In Vlaamse velden' boekte een reis met een organisatie die de bestemmingen voor jou bepaalt. Eens geboekt, vertrek je op een afgesproken dag naar de luchthaven en pas daar kom je te weten waar je heen gaat. Lise en haar vriendin vetrokken vol goede moed naar Brussel, klaar om het vliegtuig te nemen...

Ook op de trein hadden de dames er nog zin in. Ze dachten dat het zou gaan tussen Warschau in Polen en het Deense Kopenhagen...

Grote vreugde toen bleek dat het om de Estse hoofdstad Tallinn ging. "Wij zijn er allebei nog nooit geweest!", lachten de dames...

Maar plots kwam de complete ontnuchtering. Toen de meisjes in extremis naar een andere gate moesten gaan om in te checken, verloor Lize haar identiteitskaart in de haast. "Ik haat mijn stomme kop en mijn scheve vingers die er niet in geslaagd zijn een ID kaart vast te houden."

Er zat dus niets anders op dan terug te keren naar huis en te treuren in de zetel. "U mag altijd doneren, ik ben vanaf nu een goed doel", schrijft ze bij haar verhaal.

Hun reis eindigde daarom op de Antwerpse Meir in plaats van in Tallinn.

Wat wij hier zo verloren met ons valiesjes op de Meir doen? Dat kan je zien in de zieligste Story allertijden. ☝🏻#oostwestthuisbest #iguess #nietdus #destinationunknown @srprsme Een foto die is geplaatst door null (@lizeferyn) op 09 apr 2018 om 13:13 CEST