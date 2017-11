Hiphop-ster geeft tekst en uitleg over beschuldiging Victoria's Secret-model: "Haar herinneringen komen niet overeen met de waarheid" MVO

Hiphop mogul Russell Simmons heeft via een ingezonden brief aan de The Hollywood Reporter laten weten hoe de zaak tussen hem en voormalig Victoria's Secret-model Keri Claussen Khalighi werkelijk in elkaar steekt. "Ik walg van elke vorm van misbruik, en dat weten de mensen die mij goed kennen."

Russell heeft zich volgens Keri 26 jaar geleden schuldig gemaakt aan seksueel misbruik. Dat spreekt de oprichter van Def Jam Records fel tegen in zijn brief: "Elke dag komen er vrouwen in het nieuws die slachtoffer zijn geworden van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Ik twijfel er niet aan dat de meeste van deze aantijgingen berusten op waarheid. Deze verhalen geven anderen de moed om ook naar buiten te treden met hun ervaringen. Helaas ervaar ik nu zelf dat sommige herinneringen niet overeen komen met de waarheid."

Hiermee doelt Simmons op het verhaal van Keri, waarvan hij een hele andere versie deelt: "In mijn geval waren er drie getuigen, die bevestigen dat het weekend dat ik met Keri heb doorgebracht, honderd procent naar beider goedkeuring heeft plaatsgevonden. Toen we elkaar een paar jaar later weer zagen tijdens een vergadering, heeft Keri me nooit ergens van beschuldigd. Ook is ze er nooit mee naar buiten getreden. Ze heeft letterlijk gezegd dat ik me niet agressief heb gedragen. Wat ze me wel vertelde, was dat ze zich schaamde ten opzichte van haar vriend toen dit uitkwam en dat vind ik heel vervelend voor haar."

Keri was naar aanleiding van deze zaak te gast bij de tv-show Megyn Kelly Today en haalde daar flink uit naar Simmons: "Die man kletst maar wat uit zijn nek, dit is echt te gek voor woorden wat hier gebeurt."